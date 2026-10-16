Los patinadores realizaron una sentata en reclamo a los World Skate Games

Los World Skate Games Asunción 2026 registraron hoy un nuevo capítulo vergonzoso: patinadores de varios países realizaron una sentata en reclamo al mal estado del circuito en la Costanera José Asunción Flores de Asunción. Los atletas protestaron nuevamente por el asfalto de la Avenida, que no está en condiciones para la competencia.

Tres pruebas, en junior y senior, en las modalidades masculino y femenino, fueron reprogramadas por la organización para esta mañana después del papelón del jueves, día en el que veinte de 45 países decidieron cancelar la Sprint de 1 Vuelta, los 10.000 metros por Puntos y los 15.000 metros Eliminación por falta de seguridad en el trazado.

Los patinadores dejaron firme la postura contra la situación y posteriormente, cumplieron con el calendario de los World Skate Games Asunción 2026 en la Costanera de Asunción, que el sábado y domingo también disputará otras dos categorías: el Sprint de 100 metros y la Maratón.

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