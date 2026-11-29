Burrow completó 11 de 19 pases para 141 yardas y un pase de touchdown, sin intercepciones, y sumó otro touchdown por tierra con ocho carreras y 35 yardas.
Cincinnati mejoró su balance a 8-3 tras la derrota anterior, mientras que los Saints, con Tyler Shough al mando del ataque, cayeron a 3-8 como visitantes.
Andrei Iosivas encabezó a los receptores de Cincinnati con dos recepciones para 51 yardas, incluida una de 43, y Jack Endries sumó tres para 45. Colbie Young atrapó el pase de touchdown de una yarda, mientras que Ja'Marr Chase se limitó a una recepción de 15 yardas en todo el partido.
La defensa de Cincinnati frenó a Shough, que firmó 20 de 38 pases para 238 yardas, un touchdown y una intercepción de Bryan Cook, además de sufrir dos capturas.
Los Houston Texans se impusieron 26-23 en el tiempo extra y los Ravens, ahora con balance de 4-8, acumulan siete derrotas consecutivas.
C.J. Stroud conectó 26 de 42 pases para 346 yardas y dos touchdowns sin intercepciones, pese a sufrir ocho capturas, y Ka'imi Fairbairn acertó cuatro de sus cinco goles de campo.
Sin Lamar Jackson por lesión, Jacoby Brissett completó 13 de 27 pases para 251 yardas y un touchdown. Zay Flowers fue su gran aliado, con cinco recepciones para 110 yardas, un touchdown y una jugada de 75.
Baltimore ganaba 20-13 al terminar el tercer cuarto, pero Houston igualó en el último periodo y se llevó la victoria en tiempo extra. Nico Collins lideró a los receptores texanos con seis recepciones para 102 yardas, Tank Dell sumó cuatro para 64 y Marvin Harrison Jr. otras cuatro para 63 y un touchdown.
Siguen volando los Jaguars, que arrollaron 37-20 a los Tennessee Titans liderados por Trevor Lawrence, quien completó 25 de 31 pases para 258 yardas, sin intercepciones, y sumó una carrera de anotación.
Jakobi Meyers lideró a los receptores con seis recepciones para 60 yardas, y Brenton Strange y Josh Cameron sumaron cinco para 58 cada uno. Cam Ward lanzó 27 de 36 pases para 253 yardas y un touchdown por Tennessee.
Chris Rodriguez Jr. fue otra gran figura de los Jaguars con tres touchdowns por tierra, todos en la primera mitad.