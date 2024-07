Carlos Alcaraz venció a Djokovic y es bicampeón de Wimbledon

Carlos Alcaraz es nuevamente el campeón de Wimbledon. El español conquistó el Grand Slam sobre hierba por segunda vez consecutiva, superando otra vez en la final a Novak Djokovic. El tenista de 21 años solo necesitó tres sets para sentenciar al serbio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, en Londres: fue 6-2, 6-2 y 7-6 (7-4) en 2 horas y 27 minutos.

Alcaraz igualó a Rafael Nadal en el palmarés: el balear había ganador el torneo en 2008 y en 2010. Además, el nacido en El Palmar, Murcia, quedó a seis del máximo vencedor del certamen, Roger Federer, quien continúa con 8 liderando el historial de campeones. Por su lado, llegó a los 4 Grand Slams después de US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024.

Carlos Alcaraz: “Es un sueño ganar este título”

“Es un sueño para mí ganar este título. Hice una entrevista con once años diciéndolo, así que he cumplido el sueño. Esta es la pista más bonita, el torneo más bonito y el trofeo más bonito”, expresó Alcaraz al finalizar el duelo con Djokovic. “Ha sido difícil he intentado estar tranquilo, llegar al ‘tie break’ y jugar mi mejor tenis, es en todo lo que he pensado”, añadió.

Novak Djokovic destacó a Carlos Alcaraz

“No es el resultado que quería. En los dos primeros sets no he estado bien, pero él ha jugado increíble, muy completo. Lo ha hecho todo bien. He intentado alargar el partido, al salvar los tres puntos de partido, pero no era el día. Carlos el merecido ganador”, expresó Novak Djokovic, quien había superado una operación de rodilla para disputar el certamen en Inglaterra.

