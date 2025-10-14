Vacherot, vencedor en Shanghái, invitado al torneo de Basilea

“El vencedor sorpresa del Masters 1000 de Shanghái vendrá a Basilea”, indicó en Instagram la organización del torneo suizo en alusión a Valentin Vacherot. El evento se desarrollará entre el 20 y 26 de octubre.
“Gracias a una invitación, los espectadores tendrán la ocasión de ver una de las grandes sensaciones de esta temporada” , añadieron en referencia al logro de Vacherot, campeón en Shanghái pese a ser #204 del mundo.
Horas antes, el director del Masters 1000 de París (27 de octubre al 2 de noviembre) afirmó que el tenista de 26 años había realizado una petición de invitación para el torneo, un dispositivo a disposición de los jugadores facilitado por la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo.
Actual #40 del mundo gracias a su victoria, Vacherot no disponía antes de un ranking que le permitiera entrar directamente en el cuadro final del ATP 500 de Basilea ni del Masters 1000 de París cuando se cerró la lista de participantes.
“Cambia todo en mi carrera. Se podría decir que tengo una segunda carrera que va a empezar ahora” , valoró el tenista este martes en un encuentro con la prensa en Montecarlo. “Ahora voy a entrar de verdad en todos los torneos que quiera, en el cuadro final directamente”, añadió.
Vacherot se convirtió en el tenista con ranking más bajo en ganar nunca un Master 1000 (los torneos de mayor importancia tras los Grand Slams) , panando del puesto 204 al 40 tras conquistar el primer título de su hasta ahora modesta carrera. AFP