Recaudación tributaria aumentó 16% en julio

El informe de Tributación indica que en julio se recaudó más de G. 1,9 billones (US$ 285 millones), de este monto en efectivo ingresó más de G. 1,8 billones (US$ 265 millones) y en créditos fiscales G. 135.772 millones (US$ 20 millones), lo que implica una variación del 16% con relación al mismo mes de 2021.

La SET menciona que con este resultado, la recaudación acumulada de enero a julio asciende a G. 11,6 billones (US$ 1.693 millones), que comparando con el mismo periodo del año pasado implica un aumento del 15,3%.

“Con esto se visualiza un crecimiento positivo en la recaudación total acumulada, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado”, señala el informe.

Tributación destaca que con la recaudación acumulada de los primeros siete meses se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta empresarial (IRE), el impuesto a los dividendos y a las utilidades (IDU), más el impuesto a la renta personal (IRP) explican, en mayor medida, la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).

Servicio PAC Móvil de la SET

La SET igualmente informó que la Plataforma Móvil de Atención al Contribuyente (PAC Móvil) estará esta semana en los departamentos de Concepción y San Pedro atendiendo a los interesados en general.

Este lunes 1 de agosto se instala en la Municipalidad de Horqueta para atender desde las 12:30 hasta 17:00. Mañana proseguirá en el mismo local de 7:30 a 17:00.

Los servicios, entre otros, incluyen la inscripción y actualización de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC), persona física y jurídica, la solicitud de clave de acceso confidencial del usuario, la impresión de estado de cuenta, constancia de RUC y cédula tributaria.

Así también, la constancia de no ser contribuyente, constancia de documentos timbrados, comunicación de numeración utilizada, baja y uso temporal y copia de declaraciones juradas.

Tributación indica que el miércoles 3 y el jueves 4 la PAC Móvil estará en el municipio San Pedro de Ycuamandyyú en el horario de 7:30 a 17:00, en tanto que el viernes 5 atenderá en la sede municipal de la localidad de Choré, de 7:30 a 12:00.