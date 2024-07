Planificar con tiempo el control de malezas en la presiembra de soja

“Los agricultores enfrentan en cada campaña agrícola grandes retos para lograr una productividad y rentabilidad en sus cosechas, uno de los desafíos más importantes y de mayor impacto es el manejo de malezas, que empieza antes de la siembra, donde se busca tener un campo libre de malezas, para que estas no compitan por agua, luz solar y nutrientes con el cultivo”, empezó diciendo el ingeniero.

Cobertura, luz y malezas

“En varias zonas del país se está cosechando maíz, y posiblemente ya no habrá tiempo para hacer otro cultivo, si no hay buena cobertura del suelo, vamos a empezar a tener germinación y emergencia de malezas, ya que sabemos que las malezas empiezan a salir al recibir luz solar, por lo que vamos a tener desarrollo de malezas anticipadamente. Teniendo en cuenta esta situación, su control debe empezar ahora, con una buena planificación; identificando las especies presentes, se debe dimensionar el tamaño y elegir los productos de acuerdo a estas dos variables.

Posicionamiento del producto

“El posicionamiento se refiere al momento en que realizamos las aplicaciones, y eso no solo depende del producto, sino también de la situación que está atravesando el cultivo, y sobre todo el nivel de esa situación. Por ejemplo, una operación de desecación presiembra de soja; estamos a casi 45 días de una nueva campaña de soja, por tanto, el posicionamiento depende del tipo de maleza estoy teniendo en el campo, qué tamaño, y de acuerdo a eso elegir los productos que voy a posicionar para obtener el resultado esperado de la aplicación”, explicó.

Aplicaciones presiembra son fundamentales

“Hoy en día nosotros tenemos varias etapas de aplicación y segmentos de herbicidas que lo posicionamos en diferentes momentos dentro del proceso de manejo de malezas, prácticamente se deben hacer 2 a 3 aplicaciones antes de la siembra para obtener un porcentaje elevado de control de malezas, y para eso necesitamos la combinación de diferentes ingredientes activos. En cuanto a herbicidas tenemos moléculas para controlar malezas de hojas finas, hojas anchas, y otros para banco de semillas. Hay dos razones por las que debemos hacer esa combinación de ingredientes activos y las aplicaciones sucesivas: para evitar la resistencia de las malezas y porque necesitamos que la semilla de soja germine, emerja y se establezca en un ambiente limpio y libre de competencia”, destacó nuestro entrevistado.

Ver esta actividad como inversión y no como costo

“Hay investigaciones que demuestran la reducción porcentual de producción por la presencia de malezas no controladas dentro de nuestros cultivos, el impacto (en mayor o menor medida) dependerá de la capacidad de la especie de maleza en captar luz, agua y nutrientes, por ejemplo la coniza o buva, si tenemos 4 a 6 plantas no controladas por m² podríamos tener una merma de producción del 30%, en cambio, si tenemos la misma cantidad de digitaria la merma podría superar los 43%, porque es una planta más eficiente en captación de luz, agua y nutrientes, por eso es importante considerar que el control de malezas es una inversión y no un costo”, enfatizo el profesional.

Control de malezas de hoja ancha

“En el sistema de producción soja-maíz, el mayor desafío está en el control de malezas de hojas anchas, BASF cuenta con una solución efectiva que se adapta a todas las estrategias de manejo de maleza en la desecación presiembra, el herbicida Heat; Saflufenacil al 70%, hace más de una década viene ayudando solucionar la problemática de malezas en presiembra de los principales cultivos como soja, maíz y trigo. Su rápido efecto secante, flexibilidad de posicionamiento y combinación con otros ingredientes activos lo convierten en una opción ideal para el control de malezas duras. Ha demostrado ser efectivo en el control de malezas como la buva, ka’a ruru, bidens, richardia, santa lucía. Heat es un producto secante que puede combinarse con productos sistémicos como glifosato, cletodim, auxínicos, lo que nos ayuda a obtener un alto porcentaje de control de malezas antes de la siembra”, confirmó nuestro entrevistado.

Recomendaciones para la aplicación

El ingeniero Sánchez dio sus recomendaciones para la aplicación del producto, “aplicar en desecación presiembra; la flexibilidad de Heat nos permite hoy en día posicionarlo de acuerdo a la necesidad del productor; es decir, podemos aplicarlo tanto en la 1ª aplicación o en la 2ª (aplicación secuencial). Si lo posicionamos en la secuencial, aplicación ya conocida por el productor, en caso de aplicar en la 1ª, es un muy buen compañero de todos los productos auxínicos.

Etiquetas, picos y otros puntos a tener en cuenta

“Es importante recodar las recomendaciones de la etiqueta; picos y volumen de caldo: aplicar con al menos 40 gotas/cm², necesidad de buena cobertura; en suelos con más de 60% de arena y menos de 2% de materia orgánica (MO), esperar al menos 15 días entre la aplicación de Heat y la siembra de soja; realizar la limpieza del tanque de pulverización después de la aplicación del producto, triple lavado con agua”, finalizó.