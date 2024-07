Senado promete más dinero a líder sectorial procesado por falsear firmas de beneficiarios con viviendas sociales

Autoridades del Congreso Nacional se reunieron ayer jueves, en un evento organizado por la multisectorial, liderado por Pulciano Sánchez, ocasión en que prometieron más recursos para viviendas sociales. Se trata del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), programa criticado por la falta de transparencia en la designación de subsidios para la casa propia.

Entre las autoridades presentes se destacaron los senadores Lizarella Valiente, Enrique Buzarquis, José “Pakova” Ledesma, y el diputado Antonio Buzarquis. También el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, no participó en el encuentro.

Cabe recordar que en setiembre pasado, el MUVH denunció ante la Fiscalía a Sánchez por falsificación de firma de beneficiarios en proyectos presentados para subsidios de viviendas sociales. Sobre el tema intentamos consultar la versión actual de Baruja pero no respondió, mientras que el “líder social” señaló que “ya se solucionó eso”.

Juan Carlos Ruiz Díaz, abogado defensor de Sánchez, afirmó que en el caso se aplicó una “salida procesal” mediante el reconocimiento del hecho, y cuenta con reglas de conducta como presentarse al juzgado cada tres meses y prohibición de salir del país, durante dos años.

“El reconocimiento del hecho es una cuestión de forma, el caso no se investigó de fondo. No implica que (Sánchez) sea culpable ni condenado, sólo es una salida procesal para que no se active todo el proceso judicial y llegar hasta juicio oral”.

Agregó que él mismo le recomendó a su defendido someterse a esta salida procesal.

Fonavis: plan para aumentar recursos para subsidios

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) indicó que el plan para aumentar el fondo de Fonavis consiste en crear una comisión bicameral permanente de fomento para la vivienda, que se dedicará a buscar fondos para la titulación de tierras y la construcción de viviendas sociales.

El diputado indicó que la reforma del sistema tributario (Ley N° 6380), en su artículo 150, establece que el excedente en la recaudación debe ir a un fondo especial para infraestructura, salud y educación.

“Un porcentaje de ese fondo puede ir para la compra de tierras y la construcción de viviendas sociales”, dijo. Agregó que para concretarse sólo es necesario un decreto del Ejecutivo.

A modo de ejemplo, mencionó que este año, de enero a junio, aumentó la recaudación en aproximadamente US$ 500 millones. “Este excedente debería estar depositado en el fondo, lo cual no se cumple”, recalcó.

El Fonavis es un programa del MUVH, y destina subsidios para la casa propia, mayormente a gente de escasos recursos.

La postulación de las personas y las gestiones realizan organismos denominados “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, que cobran el dinero de manera directa, sin concurso (vía rubro 800).

Con relación a la falta de transparencia en la designación de beneficiarios, el diputado respondió que el “programa funciona bien (el problema) no pasa por el funcionamiento, sino por el presupuesto”, dijo.

Los SAT funcionan como ONG y ejecutan recursos públicos en su totalidad. Los mismos eligen quiénes recibirán los subsidios, sin concurso.