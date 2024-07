Acabó la Expo 2024 y próxima edición será en el mismo predio, aseguran

Aunque la 41ª Edición de la Expo de Mariano Roque Alonso arrancó con noticia de que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) decidió poner fin a su relación con la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con la cual cada año organizan en conjunto la Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la Exposición de Ganadería, el coordinador general adjunto, Luis María Fleitas Bogarín, aseguró que la edición número 42, del 2025, se hará en el mismo predio.

“Va a haber Expo el año que viene, ya hablamos con los presidentes (de la ARP y de la UIP) y estamos mirando ya la próxima edición 2025. Y será en este mismo predio”, señaló. Explicó que “de aquí a un año van a empezar los trabajos recién” para el proyecto inmobiliario en el que se embarcará la Rural. “Si es que va a empezar en un sector, entonces vamos a aislar esa parte y seguramente van a parar 15 días; termina la Expo y van a continuar con las inversiones, pero no creo que afecte a la desempeño en la expo”, agregó.

Haciendo una evaluación de la feria que acabó ayer con una importante concurrencia, el coordinador general adjunto resaltó que esta fue una Expo muy especial porque tuvieron muchas actividades previas a la organización de la muestra, muchos cambios, nuevos expositores y gran cantidad de inversiones en el predio.

“Llegamos al día de la expo con un frío extraordinario, lluvias, y todo ese esfuerzo que tuvimos al principio se quedó como empañado por la inclemencia del tiempo, pero que finalmente, y gracias a Dios, tuvimos este hermoso día soleado que hizo que la expo brille realmente como todos queremos”, indicó.

Aunque clima le jugó en contra a la exposición, con la primera semana muy fría, Fleitas Bogarín mantenía hasta ayer la esperanza de “empatar” con las que fueron las cifras alcanzadas el año pasado. “La gente que no vino la semana pasada, vino esta semana, así que al final, haciendo una evaluación, estamos casi llegando a la misma cantidad de gente del año pasado. No creo que lleguemos, pero con el informe que tengo, la afluencia de gente en este momento, sí creo que vamos a acercarnos al año pasado, pero no superamos”, expresó. Añadió que en 2023, llegaron a visitar la Expo cerca de 800 mil personas y que hasta el sábado, habían alcanzado unas 605 mil.

Consultado acerca de si evaluaron extender la Expo por una semana más, como en el año 2010, dijo que se conversó pero que mirando el costo que representa para los expositores estar ocho días más, decidieron esperar hasta tanto mejore la situación.