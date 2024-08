Avda. Colonia Elisa ya lleva un año derrumbada y obras aún no acaban

En agosto del año pasado, vecinos informaban a este diario del derrumbe de una parte de la Avenida Colonia Elisa, en su intersección con la calle San Estanislao, que se encuentra en el barrio Mbokajaty, entre las ciudades de Villa Elisa y Ñemby.

Un año después, los lugareños advierten que las instituciones del Estado siguen con el lento avance de una solución definitiva que ponga fin al corte de la citada vía y reactive el comercio de la zona, así como la circulación normal de los vehículos y transeúntes.

Según comentaron los vecinos a ABC, la Municipalidad de Villa Elisa recién en diciembre de año pasado clausuró la Avda. Colonia Elisa, al menos para evitar que alguna persona caiga en el barranco y se tenga un desenlace fatal. Se esperaba que la reparación comience inmediatamente, ya que esta vía es la que llega hasta la zona conocida como “Tres Bocas”, pero finalmente el inicio de los trabajos demoró casi dos meses.

Precisamente, a pedido de la Comuna porque ésta no contaba con los recursos necesarios para reparar la vía desmoronada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tomó intervención, y de esa forma, recién se empezaron los trabajos entre fines de enero e inicios de febrero. Los obreros se abocaron, con recursos propios de la cartera, a construir un muro de contención y luego reparar el asfalto.

MOPC está construyendo el muro de contención

Nuestro diario consultó al responsable de la obra, Ing. Freddy Reckziegel, del MOPC, en qué etapa se encuentran hoy los trabajos. Respondió: “Actualmente, se está llevando a cabo la construcción del muro de contención utilizando piedra bruta. Además, se está trabajando en la permeabilización del muro, un proceso crucial para permitir el drenaje adecuado del agua, lo que ayuda a reducir la presión activa del suelo sobre la estructura”.

Según lo comentado, en cuanto a los trabajos que aún faltan por realizar, se incluyen completar el relleno del terreno, que se lleva a cabo simultáneamente con la construcción del muro. “Este proceso se realiza en etapas a medida que el muro se eleva, asegurando la compactación adecuada y la estabilidad del terreno adyacente”, dijo.

Explicó que recién posteriormente se podrán empezar los trabajos de reconstrucción del pavimento rígido de la calle, una fase final esencial para restablecer la circulación vehicular y peatonal en condiciones seguras, de acuerdo con lo señalado por el ingeniero.

“El proyecto tiene un avance del 75% aproximadamente. Se estima que las obras restantes se completarán en un plazo de 45 días, sujeto a las condiciones climáticas y otros factores que puedan influir en el cronograma”, agregó.

“Ni cemento tienen”

ABC conversó con algunos frentistas de la Avda. Colonia Elisa, quienes señalaron que hay días en que no se les ve trabajando a los obreros. “Les preguntamos por qué no están trabajando y nos dijeron que no tienen cemento entonces sólo pueden ‘hacer hora’ hasta que se les provea de esos recursos”, comentó un lugareño.

Ante esta situación que preocupa a los usuarios de la vía, ciudadanos organizados analizan la realización de una protesta, a modo de dejar constancia de su reclamo por el lento avance de las obras.