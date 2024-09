Fuerte reducción del aporte de Acaray al mercado eléctrico nacional

En 2015, de acuerdo con estas fuentes consultadas, la central hidroeléctrica Acaray llegó a suministrar 1.059.130 MWh (1 MWh = 1000 kWh), en tanto el año pasado entregó al sistema apenas 794.870 MWh.

Las fuentes consultadas destacan también que entre el 2015 y el 2023, el pico más elevado en la curva de aprovechamiento de la producción de Acaray se produjo en el 2016, con 1.289.011 MWh, en tanto la depresión más acentuada se apuntó en el 2020. con solo 579.020 MWh.

En 2016, la demanda del sistema interconectado que atiende la ANDE alcanzaba 14.847.192 MWh, por consiguiente, en ese ejercicio, la pequeña central de la ANDE cubrió el 8,7% del consumo nacional de ese año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cuál es la importancia que tiene Acaray para la ANDE y para el país?

En 2020, la demanda del mercado eléctrico paraguayo registraba 17.956,086 MWh, y la participación de Acaray en la cobertura del sistema interconectado se reducía al 3,2%. Reiteremos que en el lapso de referencia se apuntaba una expansión del 55,6% (14.185.701/22.078.574).

Exportación al mercado eléctrico argentino

¿Hubo exportación en el periodo en cuestión? Sí, según las fuentes consultadas, actualmente la ANDE vende al mercado argentino cerca del 12% de la generación de Acaray. En el período 2015/2023 la mayor cantidad que exportó la ANDE se observó en el 2021, con 151.334 MWh y el nivel más bajo en el 2018, con tan solo 27.009 MWh.

En cuanto a la tarifa que logró la estatal paraguaya por estas ventas al mercado argentino, los registros indican que los más altos, US$ 140,36/MWh y US$ 141,19/MWh, se registraron en el 2016 y 2017 respectivamente. Las más bajas fueron en el 2020 y 2021, con US$ 79,95/MWh y 79,13/MWh. El año pasado, 2023, fue de US$ 97,84/MWh.

Lea más: Exportación real del Paraguay no llega al 1% de la cedida en Itaipú

No obstante, el Ing. Juan José Encina, expresidente de la Unión de Ingenieros del a ANDE, en un trabajo que publicó en el Suplemento Económico de ABC Color, advertía que “hace décadas no se tiene información de si la empresa argentina paga regularmente a la ANDE o se encuentra atrasada en el pago por el uso de la energía de Acaray”.

Mientras, los administradores de turno de la empresa estatal aguardan ansiosos los demorados permisos del Ministerio de Minas y Energía del Brasil para exportar a un andarivel de su mercado eléctrico la energía asociada a 100 MW de la potencia de Acaray, con precios que oscilan entre US$ 8 y US$ 22/MWh.