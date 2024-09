Consumidores paraguayos pagan más que los de otros países y estas son las soluciones que proponen empresarios

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) advirtió sobre los millonarios sobrecostos de la mediterraneidad, que hace que los consumidores y usuarios paraguayos paguen mucho más que los de otros países que sí tienen litoral marítimo.

Iván Dumot, presidente del CIP, destacó, sin embargo, los importantes ahorros que se lograrían, no sólo para los importadores sino para la industria y la ciudadanía en general, con la optimización de los costos que hoy tienen los productos que ingresan a nuestro mercado y que van desde calzados y vestimenta, hasta medicamentos y alimentos.

Las declaraciones las brindó en conferencia de prensa, durante la presentación del estudio de sobrecostos en las importaciones del Paraguay, actualizado al cierre de 2023, desarrollada en la sede del gremio en la mañana de este martes 24 de setiembre.

“Los costos de mediterraneidad son US$ 355 millones al año. En tres años pagamos US$ 1.000 millones por ese impacto”, afirmó. Recalcó que esas importaciones no sólo son de interés de un grupo de empresas, sino de toda la industria que recibe el impacto de ese extracosto. Mencionó, por ejemplo, que aquellas empresas que operan bajo el Régimen de Maquila, que tienen ventajas impositivas, importan insumos, los transforman y luego vuelve a exportar, por tanto, también tienen encima el peso de costos adicionales de la mediterraneidad.

Importaciones representan el 31,3% del PIB

Para dimensionar la importancia de las importaciones en la economía, indicó que al cierre del año 2023, ellas representaron el 31,3% en el Producto Interno Bruto (PIB).

Luego de un análisis para “aterrizar” los datos de los sobrecostos por mediterraneidad, se mencionaron los grupos específicos de productos que son afectados por dicha situación. Ellos son:

Alimentos y bebidas Productos químicos y farmacéuticos Perfumería, cosméticos y artículos de tocador Plásticos, fibra de vidrio, cristales y PVC Cubiertas y cámaras Artículos de oficina, útiles escolares y papelería Tejidos, hilos, confecciones, calzados, carteras y accesorios Aceros, aluminio y hierro Electrodomésticos y electrónica Tractores, maquinarias, camiones y vehículos

¿Cómo abaratar costos? Esta es la propuesta de los empresarios

Dumot indicó que el estudio se desarrolló con el objetivo de encontrar los caminos más eficientes para resolver esta problemática de los sobrecostos. “No estamos hablando solamente de un impacto para las importaciones, recordemos que las importaciones son un precursor de la industria, porque se traen muchas materias primas para procesar industrialmente”, dijo.

Añadió que ya se implementaron correcciones a situaciones planteadas hace años, y confía en que este gobierno tiene la voluntad de seguir haciéndolo. “Creemos que es el momento de plantear reformas importantes como la que estamos planteando, y más allá de eso, insistir en el tema de la infraestructura, que no es ningún descubrimiento, pero quisimos ponerle números a ese impacto de la infraestructura para que se entienda lo que eso significa para el país”, puntualizó.

Como “solución macro” a la mediterraneidad, el Centro de Importadores plantea a corto plazo una mejora de la infraestructura de cargas en aeropuertos, trabajos de dragado en los ríos en todas las temporadas y no sólo en época de bajante y duplicación de la Ruta N° 1.

A largo plazo, la diversificación de modalidades de transporte y desarrollo de un plan maestro de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Asimismo, el CIP identificó ítems más específicos que afectan a instituciones públicas, que implican anulación de aranceles, utilización de tecnología y reducción de intervención humana en procesos, revisión de marcos legales y otros. Al respecto, Dumot indicó que no afectaría la recaudación estatal porque, por lo general, son disposiciones internas de los ministerios, pero que, finalmente, afectan como “efecto dominó” a todos los consumidores.