Conflicto en la Caja Municipal: prohíben ingreso de candidato que asamblea considera ilegal

De acuerdo a un comunicado de los miembros de la Caja Municipal, realizaron una asamblea permanente que declaró ilegal la candidatura de Nelson Peralta, funcionario de la Opaci e instan a los que integran la caja que realicen una cadena humana en los ingresos de la sede para que el mismo no ingrese.

“La asamblea permanente de jubilados, pensionados y activos, apostados frente a la Caja Municipal, hoy acaba de recibir el apoyo de los jubilados de todo el país, donde solicitan que la asamblea resuelva en sesión extraordinaria: calificar la candidatura del señor Nelson Peralta, funcionario de la Opaci, como ilegal, y solicitar que se decrete la prohibición de entrada del mismo a la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal”, indica en el comunicado.

Además, insta a los jubilados y pensionados a que si Peralta resulta electo, se realice una cadena humana en los ingresos de la sede.

“Si este llegase a ser electo, los jubilados y pensionados deberán evitar su ingreso realizando una cadena humana en los dos accesos directos de la institución para que este no sesione, o no presencie la sesión hasta que termine el periodo de las autoridades electas”, indican.



Caja Municipal: forzaron a hacer las elecciones, según denuncian

Rafael Gauto, uno de los miembros que están en la asamblea permanente, dijo que hace nueve meses ejercen presión social por para forzar la renuncia por decoro de los actuales miembros de la comisión directiva, entre ellos, Venancio Díaz, a quienes tildó de “impresentables”, denunciando que se instalaron fraudulentamente, sin la venia legal de la Justicia Electoral ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

“Reclamando esto, con la suma del caso del retraso del pago de los haberes jubilatorios y más el aguinaldo en el año 2023, instalamos la asamblea solicitando regularizar el pago, porque realmente nosotros creíamos que era falta de liquidez; sin embargo, a medida que pasa el tiempo, encontramos que la caja estaba en quiebra total. La caja no tenía ningún fondo, jubilatorio, la reserva matemática, como un reaseguro al fondo jubilatorio”, aseveró.

Denunció que se vendieron todos los activos sin informar o sacar alguna resolución del porqué se vendieron, así como tampoco informaron que pasó con parte de los 913 inmuebles que tenía la caja, considerando que hoy ya tienen solo 55, según el propio Venancio Díaz que está peleando a capa y espada con el apoyo de Bachi Núñez para no salir de la comisión directiva.

“Como no renunciaron, solicitamos al gobierno la intervención, pedimos al congreso para que pueda mediar por nosotros, conseguimos el apoyo, declararon la necesidad de intervenir y, sin embargo, no intervinieron, porque eran amigos de los políticos. Hoy llegó a consumarse el hágase de las elecciones. Sin reunir todos los requisitos, presionaron al TEI para inscribir a todos sus miembros, pero como el TEI se negó, obligaron a través de un juez electoral para que inscriba a Nelson Peralta, cuestionado por el TEI”, criticó.

Dijo que de acuerdo a información que manejan, este Nelson Peralta renunció a su calidad de aportante, retirando todo su aporte de la Caja, estando en infracción, porque la ley establece que quien no es aportante o jubilado, no puede candidatarse. Además, volvieron a nombrarle en Opaci, cuando ya no trabajaba en la institución.