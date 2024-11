Industria farmacéutica local cubre el 70% del mercado y genera casi 7.000 empleos directos

En el “Estudio del Sector Farmacéutico en Paraguay”, elaborado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el apoyo de la Cámara Paraguaya de la Industria Farmacéutica (Cifarma) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se destaca que el crecimiento del sector farmacéutico en la última década se vio impulsado por la modernización de infraestructuras y una creciente capacidad productiva. “Este desarrollo ha permitido al sector cubrir más del 70% del mercado local, además de expandir su presencia en mercados internacionales”, se lee en el informe.

La industria farmacéutica demostró además ser un importante pilar en el crecimiento económico de Paraguay. A pesar de una leve disminución en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) desde 1991, el sector sigue siendo fundamental, representando un 3% del PIB, según el análisis.

De hecho, el mercado local está liderado por los laboratorios nacionales, que tienen una participación de 54% en ventas durante los últimos 5 años, frente a 46% de las empresas extranjeras. A la par, las ventas de los laboratorios nacionales crecieron un 60% en ese mismo período, mientras que las de las empresas extranjeras aumentaron solo un 1%.

La industria farmacéutica paraguaya no solo ha logrado posicionarse en el mercado local, sino que también ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado internacional. Entre 2013 y 2023, las exportaciones de medicamentos aumentaron de US$ 55 millones a US$ 74 millones. “Esta expansión refleja la consolidación del sector, que actualmente utiliza el 74% de su capacidad instalada, un indicador positivo que abre la puerta a nuevas inversiones y expansión”, añade el informe.

Generador de empleos

La UIP informó que el sector farmacéutico también ha tenido un impacto significativo en la creación de empleo, beneficiando de manera directa a 6.973 personas, aunque de manera indirecta a otras a 38.739. Entre los empleos generados, el 48% corresponde a puestos de alta calificación, como bioquímicos, ingenieros, administradores y químicos farmacéuticos.

Según los datos del sector, la industria farmacéutica factura alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre el sector privado y público, mostrando una tendencia positiva en su evolución. Desde el sector reafirmaron además los planes de inversión en maquinarias y desarrollo de nuevos productos que se tienen, en línea con el compromiso de mejora continua y la expansión.