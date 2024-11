¿En qué invertirá la ANDE los US$ 359 millones para combatir robos y fraudes?

El diagnóstico del sistema de la ANDE reveló que el 50% de las pérdidas corresponden a problemas técnicos, como la antigüedad de la infraestructura y fallas en el sistema de transmisión. El otro 50% son pérdidas no técnicas, principalmente relacionadas con el hurto de energía, manipulaciones de medidores y conexiones clandestinas, que afectan especialmente a zonas vulnerables y áreas urbanas densamente pobladas.

Se destacan los siguientes datos: 25% de las pérdidas no técnicas ocurre en redes de media tensión; 30% en el sector residencial de baja tensión en cascos urbanos y 45% se concentra en zonas vulnerables, como asentamientos y periferias.

Inversiones y metas

El plan de la ANDE se divide en acciones de corto, mediano y largo plazo, con metas claras por año. Entre las principales inversiones para el periodo 2025–2028 destacan la Modernización del sistema de medición, que contempla la instalación de 350.000 medidores inteligentes (AMI) con un costo de US$ 111,7 millones.

El plan de inversiones detalla la adquisición, instalación y puesta en servicio de un Sistema de infraestructura de Medición Avanzada (AMI) y un Sistema de Medición Remota (AMR), así como las licencias necesarias. Está previsto que para estas compras, la ANDE invierta US$ 34.613.196 en 2025; otros US$ 28.495.237 en 2026; US$ 30.427.278 en 2027 y finalmente US$ 18.215.222 en 2028.

También tiene prevista la construcción de líneas de distribución, que son nuevas infraestructuras de media y baja tensión, por un valor de US$ 130 millones. Este monto estará distribuido en inversiones durante cuatro años, por lo que para el 2025 prevén desembolsar US$ 21.600.000; en 2026, US$ 43.400.000; en 2027, US$ 43.400.000 y en 2028, US$ 21.600.000.

Asimismo, está planificada la ejecución de trabajos de monitoreo, verificación y regularización de suministros en Baja Tensión (150 mil verificaciones), por un total de US$ 52.500.000, en cuatro años.

Otra de las compras que realizarán son de equipos blindados para medición en Media Tensión por US$ 13.200.000. Así como la adquisición de equipos de medición por US$ 10.000.000.

Adquisición de programa para análisis de datos (analítica) y detección de anomalías en Media Tensión por US$ 3.300.000.

Financiamiento del plan

La planificación y sostenibilidad del plan están fundamentadas en la presupuestación anual y plurianual de la ANDE, que forma parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). En este contexto, se prevé que, en el año 2025, el plan cuente con una financiación de 42% equivalente a aproximadamente US$ 35 millones provenientes de recursos propios genuinos de la ANDE, y el 58% complementando con fuentes de financiamiento provenientes de la emisión de bonos para el año 2025.

Por otro lado, la planificación plurianual del presupuesto para el período 2026-2028 contempla financiar el 30% del plan con recursos propios genuinos y el 70% mediante financiamiento externo, ya sea a través de la emisión de bonos o créditos públicos.

Sin embargo, aclara que este porcentaje podría variar a medida que la ANDE implemente una metodología transparente para la fijación de sus tarifas eléctricas, actualmente en desarrollo en el marco de las medidas de reforma del programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS)” del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta metodología deberá considerar criterios de eficiencia y financiamiento, así como las necesidades de inversión establecidas en el Plan Maestro de Inversiones de la empresa, del cual forma parte integral el Plan de Reducción de Pérdidas.