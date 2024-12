¿Cuánto espera recaudar Conatel con la licitación del espectro para 5G?

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició ayer la etapa de consulta pública del pliego de bases y condiciones (PBC) para otorgar licencias que habilitarán la prestación de los “Servicios de Telefonía Móvil Celular, Acceso a Internet y Transmisión de Datos en la banda de frecuencias de 3.500 MHz”.

Este es el primer paso para la implementación de la cobertura 5G a nivel nacional, la quinta generación de tecnología de red inalámbrica, con la cual se mejorará la velocidad de transmisión de Internet. Licitarán ocho sub bandas de frecuencias en la banda de 3.500 MHz, las que podrán ser adjudicadas a cuatro empresas.

En ese sentido, el ente regulador de las telecomunicaciones estableció un precio de referencia de US$ 500.000 por cada sub banda, por lo que espera recaudar, al menos, US$ 4 millones por las ocho que licitará, a más tardar, en enero. Este monto es considerablemente inferior a los US$ 90 millones que Conatel recaudó cuando realizó la licitación para la red 4G en 2017.

Víctor Martínez, Gerente del Gabinete Técnico de Conatel, explicó a ABC Color que la subasta de las bandas que se destinarán a la provisión de cobertura 5G es “un proceso muy especial”, ya que Conatel recibió instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, para que el objetivo de la licitación no sea recaudatorio.

“El propio presidente de la República dio instrucciones de que este proceso apalanque el desarrollo de esta tecnología para todo el país, ya que la tecnología 5G es como tener una autopista de comunicaciones que puede impulsar inversiones en diferentes sectores de la economía nacional. Por lo tanto, el foco no está en la recaudación”, explicó.

Recaudación podría ser mayor si se llega a una subasta

Sin embargo, el monto que estima recaudar Conatel podría aumentar si opta por una subasta, en el caso en que haya más oferentes, dado que solo hay espacio para cuatro empresas.

“El precio base es de US$ 500.000 por cada sub banda, y son dos sub bandas por cada operador. Esto quiere decir que cada operador deberá pagar, como mínimo, US$ 1 millón, pero en la subasta el monto podría aumentar”, explicó.

Cuando se le consultó en qué caso realizarán una subasta, Martínez detalló que eso ocurrirá si hay más de cuatro oferentes o si los interesados muestran el mismo interés por una sub banda específica.

“Dentro del proceso hay espacio para cuatro empresas. Si hay cinco o más empresas, realizaremos una subasta porque solo hay lugar para cuatro. Si eventualmente, incluso con cuatro empresas, se superponen el interés por una sub banda determinada, también realizaremos una subasta”, explicó.

Respecto a la recaudación, que será mucho menor en comparación con la licitación de 4G del 2017, el funcionario mencionó que entonces hubo un gran interés por parte de los operadores de obtener el espectro, ambiente que no se repite en la actualidad. “Ahora, ese interés no es tan acuciante como fue entonces”, señaló.

“Con la tecnología 4G, también teníamos la idea de fomentar el desarrollo de cobertura y servicios, además de la recaudación, porque el espectro era muy valioso en ese entonces. No digo que no lo sea ahora, pero lo que el gobierno nacional busca hoy es asegurar que esta tecnología esté disponible para todos los paraguayos, especialmente para las empresas que desean invertir en tecnología en Paraguay”, concluyó.