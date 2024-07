SES desata su talento en Paraguay

“Sorprendida” por el talento de jóvenes mujeres paraguayas es como empezó hablando SES con ABC Color. Es que la artista gallega se reunió el miércoles 12 de febrero con artistas locales.

Explicó que se sorprendió no porque no esperase ver lo que encontró, sino porque las propuestas eran “tan interesantes” y eso la emocionó. “A algunas (artistas) les llevo casi 20 años y veo que dentro de 20 años van a ser cañones. Todas son mujeres muy jóvenes con muchísima personalidad e iniciativa”, calificó.

El encuentro se desarrolló en Casa Fem, y participaron de una charla artistas como Rocío Robledo y Paula Rodríguez, donde debatieron sobre el presente de la mujer en la música. Se presentaron también Emilia Olazar, Sari Cañiza, Sol Gómez, entre otras.

Energía desbordante

Al día siguiente, jueves 13, prosiguió el recorrido de SES llegando así al Centro Cultural de España Juan de Salazar. Por el mismo escenario pasaron también las cantautoras Stefy Ramírez, Paty Latorre y Lucero Sarambí, antecediendo a la gallega. Cada una presentó interesantes y muy atractivas propuestas, emanando un estilo único y diferente.

Paty presentó su proyecto Passiflora, donde casi como cual hada, hechizó al público con una voz penetrante y letras comprometidas con temas sociales. Stefy, seguidamente, entre el castellano y el guaraní, invitó a viajar con sus canciones, en tanto ella se despojó de emociones que volaban entre la platea. Lucero puso el broche de oro a esta antesala de alto nivel, que dejó a la gente encendida, cantanto y queriendo más. Lo de la chica “Sarambí” es también hipnótico, y ella, como una sirena folklórica, encanta con su tersa voz, su sonrisa brillante y sus letras.

Todas con la guitarra al hombro y temas propios, lo cual bien vale destacar. Propuestas a tener en cuenta para seguirles el paso cuando ofrezcan futuros conciertos.

Luego llegó SES, una artista que combina diversos estilos, y quien en escena se entrega con una energía desbordante. El concierto que ofreció aquí, acompañada del notable guitarrista Tito Calviño, fue muy aplaudido por el numeroso público asistente.

Ella viene lanzando discos desde 2011, como “Admirando a condición” o “Tronzar os valos”, siendo el más reciente “Liberar as arterias”, donde adapta temas latinoamericanos al gallego. SES atrapó así a la concurrencia con su ímpetu casi rockero y totalmente arrebatador, pero con temas en estilos como el blues o incluso de tradición gallega. Balanceando entre canciones y palabras, y con su “pandareira” en mano, SES hizo de ese momento un oasis de energía y esperanza.

Antes de subir a escena, la artista conversó con ABC Color.

¿Cómo vives los cambios que vas atravesando con tu música a lo largo de tu carrera?

Es un aprendizaje. Yo creo que es muy complicado aceptar lo que una es, es como enseñarse, y a las mujeres nos dificulta mucho querernos a nosotras mismas, entonces al principio te cuesta mucho por una cuestión muchas veces de pudor, de mostrarte exactamente como eres. La autoaceptación es complicada. Lo lógico es avanzar hacia algo, no sé si mejor, pero por lo menos estancarse no dice nada positivo. Me nutre cada persona o cultura que conozco. Al final voy a volver de este viaje con muchas cosas. Vas aprendiendo al ver cómo crea cada comunidad humana. Ver las demás culturas no solo para enamorarte de ellas sino de la tuya también, de algún modo conociendo al otro y a las culturas de las otras conoces más la tuya y entiendes aún más la tuya. Cada vez te haces más universal y al mismo tiempo más particular.

Cantas en la lengua que naciste hablando ¿por qué decidiste aferrarte a ella en un mundo tan globalizado?

Siempre digo que hay dos tipos de artistas: los que tienen el arte como fin y los que tienen como medio. Yo no tengo la música como medio ni de perseguir dinero, ni prestigio, ni de nada, mi música es mi fin, entonces yo soy en mi lengua, es mi ser. Mi verdad es esta. Yo creo que la música es tan potente que en realidad todos escuchamos música en inglés y no nos importa que no la entendamos. Además considero que en otro idioma no aporto nada. Aporto en la autenticidad, porque no soy gran vocalista o música, tengo que ser auténtica en la lengua que sueño, es mi código, el que domino y más quiero. Además el hecho de que se está muriendo me duele especialmente. Es un porqué para seguir cuando estás cansada. Además, el gobierno tanto español como gallego es un gobierno que siempre intentó que las lenguas que no fuesen españolas muriesen y en todo caso el gobierno regional no es como en cataluña, que son gobiernos que apoyan. Tenemos un gobierno franquista.

¿La música es política?

Yo creo que todos somos políticos, en cuanto el arte es creado por los seres humanos tiene que ser una realidad política, porque los seres humanos en sí mismos somos una realidad política, entonces yo siempre digo que Maluma es igual de político que yo, solo que él defiende un sistema distinto. Él dice muchísimo, dice donde quiere que estés tu y lo que él quiere que valgas tu y que valga yo, que también lo digo, pero es diferente cómo él lo dice de cómo yo lo digo. Pasa que a mí se me considera política y a él no, y eso es una falacia. Desde el momento en que un señor se sube al escenario y dice “mamita esperame en casa con la comidita calentita” está defendiendo un sistema muy clarito. Es muy simple. Caramba si lo defiende y si lo perpetúa. En realidad todos somos políticos. Cada uno defiende un sistema. Todo el mundo tiene una posición política. La política es que tu puedas tener hospital, que puedas tener transporte, que tu puedas ir a la universidad. La política es que no te puedan matar por ser, o que no te puedan cortar el clítoris por ser una mujer. Yo no hago canción de protesta, detesto ese sintagma, yo hago una crónica de mi tiempo.

¿Te sientes una referente dentro de la oleada feminista?

Influimos en tanto que existimos. En el momento que tu te subes a un escenario con un determinado posicionamiento, una actitud, estás generando un referente. Yo lo único que soy es un referente no sexualizado o que intenta. No exploto ningún contenido ni objetivización sexual. Intento ser un referente ejemplar. Tu no tienes que decir lo que quieres que la gente sea, sino ser. Yo intento, cuando me subo al escenario, es hacer lo mejor que pueda y vender mi música igual que vende un varón. De todos modos aquí ustedes tienen una revolución iniciada muy potente, porque también los abusos que ustedes sufren son más potentes, entonces la reacción es directamente proporcional. Allá el machismo es igual. No es justo decir que en América Latina el machismo es más fuerte que en Europa, porque en Europa sigue siendo legal que una mujer cobre menos haciendo el mismo trabajo. En Europa se mueren muchas mujeres al año a manos de sus parejas, muchas. Aquí están muy despiertas. El tema de Las Tesis recorrió el mundo entero y ha generado escuela desde aquí, el foco es aquí. Las mujeres latinoamericanas están haciendo una revolución que está recorriendo el mundo, a pesar de que todavía se nos sigue ridiculizando con el tema de “feminazi”.

Cruzar fronteras con la música ¿qué significa?

Creo que casi nadie por mucho que se quiera, cuando se sube a un escenario, se sorprende, de que a la gente le guste mucho lo que haces. Yo como que siempre tuve la idea de que fuera de Galicia no le iba a interesar a nadie. Pero después empecé a ver que no. Pero ves que la gente a veces no solo tiene el mismo interés sino más y entonces te sientes como que te sigue pareciendo increíble a día de hoy. Me siento muy afortunada sobre todo porque eso te hace crecer muchísimo como ser humano. Si lo sabes valorar te hace entender muchas cosas de tí misma, porque ves muchas realidades de mucha gente, vives muchas cosas en primera persona y recibes mucho cariño y es especial e indescriptible. También tiene que servir precisamente para saberse una más, ni más ni menos, una igual, y nunca perder esa perspectiva.

Se siente cuando algo es más genuino.

Sí, gente como Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa, personas que ni eran vocalistas excepcionales pero era gente que se creía a pies puntillas. Eso es importante yo creo. A mí me influye mucho que me crea alguien o no me lo crea, muchísimo, como consumidora. Si algo no me lo creo no me interesa. Sin embargo si me creo lo que estoy escuchando, si es genuino, siempre me absorve.

Desde tu posición de artista, cantautora, creadora, que viaja por el mundo con sus canciones ¿qué le dirías a otras mujeres que quieren hacer esto o tienen ese miedo del que hablamos? que está instalado desde que nacemos, de que como mujeres no podemos hacer ciertas cosas.

Les diría primero que estudien mucho porque aún sin tener respuesta es muy difícil sobrevivir, entonces es mejor tener siempre una buena repuesta. Que estudien con los ojos y con los oídos siempre, y que partiendo del estudio y del trabajo como premisa básica, porque eso es absolutamente imprescindible, les diría que no tienen absolutamente nada que perder, nada, y todo que ganar, porque aceptando lo que una es y atreviéndose a mostrar lo que una es sí o sí siempre vas a ser única porque todas somos únicas. El día que yo me muera ya no hay más SES. Si tu te atreves a ser tu, vas a ser única, y eso es la primera premisa para tener interés artístico, ser genuino y auténtico. Y con eso trabajo. Hay que tener el mayor número de lectura y estudio posible, y leer mucho, estudiar mucho, y atreviéndote a ser valiente, a decir lo que tu piensas, yo creo que la trascendencia está garantizada, y si no te atreves a ser lo que tu eres el mundo no va a ser mejor ni vas a dejar de tener dificultades, ni problemas, ni tristezas, ni penurias, entonces tienen todo por ganar y nada que perder. No dejar de acercarse a la biblioteca, escuchar muchos conciertos, teatro, nutrirse, porque somos lo que comemos.