Max Haber es nuevo titular de turno de la Feprinco

Entre los desafíos que aguarda a su labor, señaló que el factor electoral tendrá una fuerte incidencia en la vida nacional. "Esperemos que no afecte al desarrollo normal de la economía", dijo Haber sobre las lides electorales que se avecinan, agregando que "todo lo que sea la competencia democrática fortalezca al país y no divida a los paraguayos. Realmente lo que necesitamos es estar unidos para sacar adelante a este país".



Añadió que "no puede ser que un país altamente rico en potencialidad no pueda despegarse de la pobreza. Tenemos agua, tierra, energía eléctrica, población homogénea, joven y sin problemas raciales".



Aseguró que "solamente con un poco de trabajo, honestidad y dedicación este país saldrá adelante".

Abogó porque se generen las condiciones para "dar trabajo a la gente, porque eso es lo que se fundamentalmente se necesita aquí, que la gente tenga la oportunidad de ganarse la vida en forma digna, honesta".



Feprinco estará presidida por el Ing. Max Haber, siendo presidentes adjuntos, el señor Alberto Soljancic, quien anoche fue electo como presidente representante de la Producción, mientras que el Lic. Gustavo Volpe sigue representando al sector de la Industria.



Los demás miembros elegidos en la asamblea de anoche son: Hugo Medina y Juan Carlos Altieri (Producción), Roberto Daher y Sergio Chase Vaccaro (Industria), Beltran Macchi, César Armele y Ricardo Dos Santos (Comercio).