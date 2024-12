Miguel Lovera viaja en primera clase a costa del Senave

21,3 millones al mes, se pega el lujo de viajar en primera clase a costa del ente.Según documentos a los que accedió nuestro diario, el titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Ing. Miguel Lovera, no contento con el derroche que existe en la institución en el manejo de contratos, salarios, uso de combustibles y otros, se pega también el lujo de viajar en primera clase, algo reservado solo para el presidente de la República y los ministros.



En efecto, en fecha 9 de noviembre de 2010, la empresa de viajes Miturismo SRL facturó al Senave más de 78 millones de guaraníes por el viaje que Miguel Lovera hizo a Nagoya (Japón). La factura incluye solo el pasaje aéreo Asunción/Nagoya/Asunción. Es decir, no se incluye ni el costo del hotel, que ni imaginamos de cuántas estrellas pudo ser y que también es costeado por el Senave, así como tampoco incluye el viático que llevó Lovera para dicho viaje.



La pregunta que surge inmediatamente es ¿qué beneficios trajo Lovera para el país del millonario viaje?



Salario "digno"



Es importante tener en cuenta que el Ing. Miguel Lovera figura en la planilla de sueldos del Senave (al que también tuvimos acceso) con una remuneración mensual de 21,3 millones de guaraníes. Esto es sumando sueldo, responsabilidad en el cargo, gestión administrativa, gestión presupuestaria, grado académico y gastos de representación que percibe mensualmente como presidente del Senave. Y, a pesar del salario "digno", Lovera utiliza los recursos de la institución para viajar "cómodamente".



Festín con dinero ajeno



Cabe mencionar que el Sindicato del Senave (Sintrasenave) ya denunció numerosas graves irregularidades cometidas por Lovera. Entre ellas resalta la contratación de un abogado externo (José Casañas Levi) por unos 105 millones de guaraníes, habiendo 12 abogados dentro del ente. También el agigantamiento de la institución con la creación de 85 nuevos cargos elevados entre jefaturas y coordinaciones, duplicando la cantidad que había (45) al ingresar Lovera al Senave. Recordemos que el Ministerio de Hacienda ya rechazó este año el pedido de ampliación presupuestaria del Senave por "no contar con ingresos suficientes". Una vez más, intentamos tener la versión del Ing. Miguel Lovera, pero este no respondió a nuestro llamado.



Presupuesto debilitado



El Ministerio de Hacienda rechazó el pedido de ampliación presupuestaria presentado por el Senave, de G. 1.700 millones, ya que la institución no pudo justificar los ingresos presupuestarios para cubrir esa ampliación. La administración del Senave, a cargo de Miguel Lovera, posee un presupuesto cada vez más debilitado, pero aun así continúan los despilfarros en el ente público.