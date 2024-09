Sabía de su culpabilidad, pero lo liberó

La fiscala Dora Nohl era la responsable de investigar el caso de coacción sexual de la pequeña de 9 años. El supuesto violador fue puesto en libertad seis meses después de cometido el hecho, debido a un sobreseimiento provisional solicitado por la misma agente del Ministerio Público, debido a la inexistencia del examen victimológico, según explicó la misma funcionaria.

En diálogo con ABC Cardinal, Nohl reconoció que no se extremaron los recursos para conseguir esta declaración, que según justificó “es una diligencia primordial (…), un elemento muy importante, sin el cual no es conveniente elevar (la causa) a juicio oral”. Dijo que pudo haberse obligado a los padres, orden mediante, a llevar a su hija a dar su testimonio. Sin embargo, esto no se hizo.

Reveló que el examen físico-ginecológico practicado a la menor en aquella oportunidad “refiere que tenía escoriaciones, que fue manoseo, por lo que fue imputado por coacción”. En ese sentido, expresó que “no hay duda de que haya sido él”, aunque volvió a excusarse diciendo que el test victimológico era de vital importancia para que la acusación prosperara.

El hecho anterior saltó a la luz pública tras la violación que sufrió una niña de 6 años cuando su madre la envió a una despensa del barrio a hacer compras.

El supuesto autor es Eduardo Velázquez Ortega, un jornalero que reside en el barrio San Francisco de San Lorenzo.

La niña fue raptada a metros de su casa y el abusador actuó en un lapso de “20 a 25 minutos”, dijo la fiscala. Fue llevada por el violador hasta un yuyal del barrio, donde cometió el abuso, y la niña fue encontrada después por los vecinos antes de ser entregada a la madre.

Intervino la fiscalía y la pequeña fue llevada al Hospital de Clínicas, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva de la que ahora se recupera.