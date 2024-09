Adolescente que fue víctima de abuso de su tío ya dio a luz

La joven víctima del delito de coacción sexual está recibiendo el acompañamiento de varias instituciones dedicadas a la ayuda de niños y adolescentes. Aseguran que ella no pidió la maternidad y que no puede ser obligada a asumirla.

La familia de la adolescente recién supo lo que había ocurrido cuando el papá llevó a la joven al hospital distrital por problema de salud y los médicos le informaron que estaba embarazada de más de cinco meses. Luego de eso la hija contó al progenitor, llorando, que su propio tío había abusado sexualmente de ella y que le amenazó con que asesinaría a todos los miembros de su familia si contaba lo que le hizo.

El hermano paterno

El 14 de diciembre, el padre denunció el caso en Mesa de Entrada del Ministerio Público. Relató después que en junio del año pasado, a pedido de su hermano paterno, él autorizó que su hija fuera a la casa del tío a trabajar cuidando de sus primas. En ese contexto, señala la denuncia, habría ocurrido el abuso sexual y la amenaza.

El martes 31 de enero, en el hospital Los Ángeles, la adolescente dio a luz a una niña. Sin embargo, en estado de shock emocional, la víctima rechaza asumir la maternidad a la cual llegó debido a una violación, aunque no se niega a amamantar a la recién nacida.

La defensora de la Niñez y Adolescencia Nancy Zacarías contó que trabajan en establecer un lazo entre la mamá y la hija, pero que si no prospera, se realizarán trámites de adopción, ya que los padres de la joven resolvieron acompañar la decisión que ella tome.

“Es comprensible lo que está viviendo porque ella no pidió esta maternidad y no podemos obligarla”, dijo Zacarías. Informó que la adolescente está recibiendo todo el apoyo psicológico y jurídico para que analice las opciones que tendrá de aceptar la criatura, o para asesorarle en los detalles que implican darla en adopción.

“Ella no está presionada a ser madre de una criatura que no quiere, pero tampoco tiene por qué decidirlo ahora. La madre está dándole de mamar. Puede tomarse su tiempo, porque la beba tiene también derechos, por más que haya sido fruto de un abuso”, detalló la mencionada defensora.

Recibe asesoramiento

Un grupo de funcionarios de la Secretaría de la Niñez y de la Dirección del Sistema Nacional de Adopción trabajan en este caso. Paralelamente, sin embargo, el caso está estancado en el Ministerio Público.

El fiscal Miguel Alvarenga dijo que no puede imputar todavía al supuesto autor del abuso sexual porque no está seguro de su nombre. Afirmó que el papá de la adolescente dio un nombre y número de cédula que no correspondían y que por eso no pudieron aún procesarlo y ordenar su captura.

El referido agente fiscal dijo que ya se realizó el estudio psicológico de la adolescente, pero que todavía no recibió el resultado.