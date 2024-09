Cuarto adolescente con arresto domiciliario

La abogada defensora Ada Carolina Ferreira de Gorostiaga manifestó que la jueza Edith Coronel falló en el mismo sentido respecto a las demás medidas impuestas a los tres menores, con base en un pedido de la fiscala Teresa Martínez.

“Para la jueza, el proceso está en una etapa primaria, y los menores en libertad podrían obstruir la investigación”, refirió la defensora.

Ferreira analiza plantear la revisión de medidas ante el juzgado, o bien, la apelación, ante la Cámara, porque los adolescentes deben seguir sus estudios.

La defensora cuestionó la entrevista a la víctima en la cámara Gessel, porque sostiene que le indujeron las respuestas.

Ferreira, al tiempo de lamentar la mediatización de la causa, agregó que su cliente no declaró ante la jueza por su recomendación. No obstante, el menor ya había declarado como testigo en la fiscalía, antes de ser imputado. Dijo que, entonces, no tuvo participación en el abuso. Aclaró que sí había asistido a un cumpleaños de 15 en el Centenario el 10 de noviembre del año pasado, cuando ocurrió el hecho.

La fiscalía lo imputó a este menor por violación en grado de complicidad. Los hechos punibles son por abuso sexual y violación, y abuso sexual de personas indefensas.