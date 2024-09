Defensores afirman que no hubo abuso sexual

Para las defensas, el hecho no existió, pese a diagnósticos médicos practicados a la víctima el 14 de noviembre del año pasado, cuatro días después del abuso.

Según Carlos A. Bogado, el informe de la junta médica que revisó 22 fotografías de las partes íntimas de la víctima concluyó que esta no presentaba lesiones y se contrapone al informe de dos médicas, entre ellas, la forense de la Fiscalía.

Respecto a la declaración de la joven en la cámara Gesell, el mismo defensor indicó que el acto es “nulo”, ya que considera que la jueza Edith Coronel nunca debió permitir esta diligencia porque su parte no pudo presentar perito.

Sobre el punto, agregó que la menor fue víctima de una mala praxis de sus psicólogas. “Terminaron con armar, después de ocho meses, una historia en la cabeza de la niña. En el tipo de interrogatorio, las respuestas fueron sugeridas e inducidas”, agregó el letrado.

Respecto al abuso, dijo: “La reconstrucción tanto diurna como nocturna sindican que el hecho no pudo haber ocurrido en los 19 minutos que a ella no se le observa en las cámaras del video de la fiesta. El depósito está lleno de polvo de ladrillo; si uno ingresa y se tira al piso, no puede salir sin suciedad.

Además, había 40 guardias que cubrían el lugar. En el baño los cuidadores no observaron que nadie estaba en shock o sangrando. Después de las doce y antes de retirarse de la fiesta, ella estaba bailando, y eso da a entender que no había indicios de abuso”.

Sobre los chats entre menores, la abogada Ada Carolina Ferreira de Gorostiaga dijo que fueron posteriores a la ventilación del caso, cuando saltó a través de la prensa, luego de allanamientos en dos colegios privados.

A su vez, indicó que en el horario en que se dio el supuesto abuso, su defendido estaba en el interior del salón Pérez Uribe, donde se realizaba el cumpleaños, lo que es corroborado por un video y fotografías.

Recordó que su defendido se presentó en su momento voluntariamente ante el Ministerio Público para dar su versión como testigo. Finalmente, admitió que el menor es compañero de colegio de los otros tres imputados en el caso, pero insistió en que ningún elemento probatorio puede conectarlo al hecho en sí.