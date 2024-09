Defensores solicitan el sobreseimiento

Latorre indicó que la reducción del plazo se debe a que la fecha de requerimiento conclusivo para su cliente vence en dos meses, pero que existen “elementos incontrovertidos” que demostrarían que su cliente, una adolescente de 16 años, no pudo tomar parte ni ser responsable de los hechos que le imputaron.

“Nosotros no entramos a analizar, a hacer juicios de valor de la Junta Médica (que analizó 22 fotografías tomadas de las partes íntimas de la víctima), simplemente sostenemos que los videos, testigos, reconstrucción del hecho, son elementos inequívocos para demostrar que mi defendida no pudo haber tomado participación en el hecho ocurrido”.

El exfiscal general del Estado indicó que la investigación ya aportó suficientes datos para autorizar la exclusión de su defendida, en función al artículo 130 del Código Procesal Penal.

El abogado Cristóbal Cáceres Frutos también planteó similar pedido a la jueza de la Niñez y Adolescencia, Edith Coronel Alen.

El profesional refirió que la magistrada deberá tener en cuenta las últimas diligencias investigativas, que corroborarían que el hecho en sí no existió.

Si bien el letrado pide la desvinculación de su defendido, porque asegura que no tuvo participación en nada, no obstante aclaró que no sabe lo que ocurrió el 10 de noviembre del año pasado, durante una fiesta de 15 años celebrada en el club Centenario.

La jueza Coronel Alen correrá traslado al Ministerio Público de la solicitud de abreviación de plazo para los dos adolescentes coimputados.

“Habría que escuchar el parecer de la Fiscalía, de la querella adhesiva, de lo contrario se llegaría hasta enero”, aclaró Cáceres Frutos.

Cuatro adolescentes están procesados por la supuesta violación de una adolescente que sufre el síndrome de Asperger.

La víctima declaró en cámara Gesell que fue drogada y sometida sexualmente en el depósito de una cancha de tenis del referido club.