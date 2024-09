Delegatura fiscal para reforzar atención a niñez

El objetivo de esta medida es lograr la persecución eficaz de los responsables por hechos punibles en perjuicio del sector más vulnerable de la población.

La fiscala Teresa Martínez, encargada de la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, fue designada como titular de dicha delegatura.

“A veces se comete el error de que cuando eso se inicia, medio que abandonan un poco el caso en la parte penal porque la niña o el niño ya está protegido y no se avanza por el otro lado, que es lo que queremos corregir ahora con los instructivos que se están formulando porque tiene que ser a la par. Ahora lo que tampoco podemos permitir, que ocurre a veces también, es que se van solamente contra el procesado y no se encargan de precautelar a la víctima, porque tienen que ser ambos”, explicó Martínez ayer, durante una visita a radio ABC Cardinal.

La fiscala destacó que este modelo de atención dio buenos resultados en la lucha contra trata de personas y explotación sexual infantil.

Abordaje integral

Asimismo, refirió su preocupación ante el aumento de casos de niñas y adolescentes madres y destacó la necesidad de un abordaje integral para cambiar esta realidad.

Recordó que el caso de la niña de 14 años que falleció al dar a luz en marzo, recién tras la muerte se supo que vivía en pareja desde los 11 años y nadie de su entorno familiar advirtió la ilegalidad de esta situación.

“Se naturalizó totalmente, toman como normal cuando yo hice dos intervenciones en los refugios donde estaban los damnificados de Tacumbú, en el RI, en ese predio, denunciaron dos casos de explotación sexual de niñas por sus madres. Entrar ahí es todo un mundo. Me encuentro día de clases cualquier cantidad de niñas ahí que no van a la escuela, no se estaban yendo y pregunto a los papás por qué no van a la escuela, dijeron: ‘No, ellas están a cargo de otro’. ¡Doce años! eran casi todas las niñas que estaban en ese refugio y ya estaban viviendo en pareja, algunas con adolescentes. O sea, esta es una situación que requiere de una intervención social, un abordaje más integral, acá tenemos que estar todas las instituciones”, acotó.

Niñas madre alarman

Informes del Ministerio de Salud dan cuenta de que en el 2016, 634 niñas con edades de 10 a 14 años dieron a luz en nuestro país, mientras que 18.064 adolescentes con edades de 15 a 19 años se convirtieron en madres. En el 2015, 672 niñas con edades de 10 a 14 años dieron a luz, y en el mismo periodo las madres con edades de 15 a 19 años fueron 19.863.

Obligados a denunciar

El fiscal Joel Cazal destacó que médicos y profesores están especialmente obligados a denunciar casos de abuso o maltrato a niños, niñas y adolescentes y su ayuda es de gran importancia para detectar este tipo de casos. En charla con radio ABC Cardinal, Cazal destacó que existe un protocolo del Ministerio de Salud que si se cumpliera, se reducirían los casos.

Ley N° 5659/16

La ley del buen trato y contra toda forma de violencia (N° 5659), en el artículo 9, referente a medidas de protección en caso de infracción, establece que “cuando se tenga conocimiento de un supuesto castigo físico u otros tratos lesivos contra un niño, niña o adolescente, tendrán intervención necesaria y obligatoria la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia así como el Ministerio Público (...)”.