En juicio por abuso en un club se presentó declaración de la víctima

Como prueba fundamental de la querella y la fiscalía se presentó la declaración de la víctima que había dado en la cámara Gesell y se expuso ante el tribunal de sentencia presidido por Juan Carlos Zárate e integrado por Héctor Capurro y Cynthia Lovera.

Esta prueba fue atacada de nulidad por la defensa del único acusado, que alegó que ellos no tuvieron participación cuando hace cuatro años se realizó la declaración. También afirmó que no existió abuso sexual y que no hay pruebas contundentes.

Sin embargo, el tribunal de sentencia rechazó el pedido de nulidad de la prueba de la cámara Gesell y ayer fue presentada.

Se presentó in extenso el material escrito, para que los jueces tengan en claro todo lo relatado por la víctima en el momento en que con ayuda de psicólogos rememoró lo que sucedió en la noche que se dio el abuso.

El juicio oral y público para el único acusado está entrando en su etapa final y se están produciendo las últimas diligencias antes que el tribunal delibere sobre el fallo.

Para el próximo viernes 4 de agosto a las 8:30 el tribunal de sentencia en pleno tiene previsto constituirse en el club Centenario y verificar el sitio donde se cometió presuntamente el abuso y tener un acabado concepto del sitio donde ocurrieron los hechos.

El caso

Este proceso se inició en noviembre de 2012, cuando una menor denunció que estando en una fiesta de cumpleaños en el club Centenario fue llevada a la fuerza hasta el sector de las canchas de tenis y ahí abusada sexualmente por cuatro menores, uno de ellos su novio y quien es el que actualmente está afrontando el juicio oral, por coacción sexual.

El caso está a punto de cumplir cinco años y a lo largo del litigio, tres de los imputados primeramente por abuso ya fueron sobreseídos definitivamente.

Bajo la lupa de la Corte

El caso de abuso está bajo la observación de la Corte Suprema de Justicia que mandó auditar la causa luego de que el pasado 18 de julio se haya denunciado el robo de evidencias que estaban lacradas. Los miembros del tribunal denunciaron que un aparato de DVD y varios CD desaparecieron. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Barrial N° 3.