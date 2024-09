Indagan supuesto abuso en un colegio

Según una denuncia realizada en la Comisaría 4ª Metropolitana, el supuesto abuso sexual aconteció en un sanitario del colegio Nazareth (subvencionado), ubicado en Durazno entre Guaraníes y Kuarahy, Barrio Nazareth de Asunción.

Los datos indican que una niña de 12 años fue llevada hasta ese lugar, aproximadamente a las 14:00, por otro menor de edad, de 14 años, quien supuestamente cursa sus estudios en el colegio San Diego & Saint Catherine.

El presunto abuso sexual fue denunciado por el padre de la víctima, el pasado lunes 7 de agosto.

El mismo manifestó que en la hora mencionada más arriba su hija llegó al colegio mencionado y se encontró con el autor del hecho.

El adolescente, supuestamente le llevó hasta el sanitario, la desvistió y concretó el abuso de la niña.

Como medida de urgencia, la fiscala Gladys González dispuso que la menor de edad sea trasladada a medicina forense para los estudios correspondientes.

En este caso se investiga abuso sexual en niños, teniendo en cuenta que no importa si la niña tenía alguna relación sentimental con el autor del hecho, debido a que no tiene autonomía sexual, por lo que no pueden consentir ninguna actividad sexual.

Por su parte, se conoce que el adolescente que habría cometido el hecho al contar con 14 años de edad cumplidos es pasible de imputación penal.

Debido a esto, podría resultar procesado.