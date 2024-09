Joven manifestó que fue confundida con un niño

La denuncia de la mucama del motel Atenas de San Lorenzo, de que un niño de entre 6 a 8 años supuestamente ingresó a una habitación del lugar, ayer ocasionó un escándalo y el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público, que ya identificó al dueño de la camioneta en la que iban los implicados.

Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, una mujer de nombre Natalia Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter que en realidad era ella quien fue al motel con su pareja de 26 años y fue confundida con un niño.

La joven escribió textualmente en su red social: “Soy una mujer, no un chico. Tengo 25 años y no 6 a 8. No le culpo a la mucama que me vio entre rejillas de espalda. Puesto que mido 1,50”.

Prosiguió: “Mi compañero de cama tiene 26 y no 50. Es mentira que lloré, es verdad lo de la mancha de sangre, estuve con mi periodo (...). Esto es embarazoso, sabemos que ocurren cientos de casos de abuso infantil, solo que esta noticia no lo es. Nos hubiesen demorado los del motel (...). Si ven que ocurre un abuso, por favor si tienen la oportunidad de demorarlo, háganlo y así evitan situaciones embarazosas (...). También estoy en la lucha contra abusos infantiles, y si tengo oportunidad de acorralar al victimario lo haría, la mucama lo tuvo (...). Pero por A o B motivo prefirieron dejarnos salir, si ocurriese un caso de abuso, no nos hubiesen dejado salir”.

Desde nuestra redacción intentamos contactar con la joven, pero sin éxito.

Por su parte, el fiscal de la causa, Cristian Roig, manifestó a ABC Televisión que en el transcurso del día citará a declarar a la mujer y a su pareja para interiorizarse de lo ocurrido. También citará a la mucama.

El hecho tomó estado público luego de la denuncia que había realizado una trabajadora del mencionado motel a la policía, a través del sistema de emergencias 911. Los agentes se constituyeron al sitio para labrar acta.