Madre, condenada por encubrir abuso

Los magistrados María Luz Martínez (presidenta), Daniel Ferro y Víctor Alfieri calificaron la conducta de la mujer como autora del hecho punible de maltrato y de cómplice en el hecho punible de abuso sexual en niños, por el que fue condenado el padrastro del infante. Martínez explicó que las pruebas presentadas evidencian que la mujer sabía de los abusos sufridos por el niño, pues le hacía curaciones inclusive, pero no realizó denuncia alguna. En el mismo juicio, el colegiado absolvió a Virgilio Cabañas, quien no fue reconocido por la víctima. A favor del mismo, también declararon testigos que confirmaron que el acusado no estuvo en Filadelfia cuando se produjo el abuso.

Informes médicos, psicológicos y victimológicos confirmaron el abuso, por lo que se enviaron los antecedentes a la fiscalía, para que siga la investigación.