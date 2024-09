Cura condenado buscó pruebas contra Caputo

ABC accedió al testimonio de varias personas que fueron contactadas por el padre Lucas para incriminar al padre Caputo. Pero lo llamativo de este religioso es que siendo párroco en Bolivia, un día renunció a su vocación, se lanzó a la política y ganó la alcaldía de la ciudad de Cotoca.

Su administración –según los diarios de Bolivia– fue desastrosa y lo condenaron a cuatro años de prisión por delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y peculado.

Con todos estos antecedentes se refugió en Paraguay, recuperó su ministerio y fue designado como vicario en Villa Elisa. Actualmente es párroco de la parroquia San Sebastián, ubicada en el límite de Fernando de la Mora y San Lorenzo.

Según Caputo, uno de sus pecados, habría sido haber cuestionado el pasado del padre Lucas. Este no se quedó corto y se encargó de tomar los testimonios a personas para incriminar a Caputo. Algunos no se prestaron. El abogado de Caputo, Miguel Godoy, dijo que otros testimonios que están en el expediente no tienen firmas. Para conocer la versión del padre Lucas, ayer lo llamamos a su celular: atendió e inmediatamente cortó.