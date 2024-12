Peregrinos crónicos deben tener cuidados especiales

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recomienda observar medidas preventivas para evitar accidentes y problemas de salud durante la visita a la Virgen de Caacupé, sobre todo, a aquellos peregrinantes diabéticos y con enfermedades del corazón.



En ese sentido, los profesionales enfatizan la importancia de observar medidas preventivas para evitar problemas de salud, especialmente aquellos peregrinantes con cardiopatías, diabetes e hipertensión.



Estas personas deben hacerse un chequeo previo para saber si están o no en condiciones de peregrinar y, de estarlo, deben portar su cartilla de diagnóstico en el bolsillo. Asimismo, deben evitar caminar en los horarios de altas temperaturas, llevando consigo su medicación habitual y, en lo posible, que el trayecto sea más corto.



Además, la población en general que planea realizar la peregrinación a Caacupé, en lo posible, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:



-Beber solo agua potable.



-Comer solo alimentos recién preparados y adecuadamente protegidos.



-Lavarse las manos para tocar los alimentos.



-Utilizar letrinas sanitarias.



-Depositar los desperdicios (basura) en los basureros.



-Protegerse adecuadamente del sol y de la lluvia.



-Utilizar calzados adecuados para evitar lesiones en los pies.



-Caminar siempre por la acera izquierda



-Respetar el paso de ambulancias: "Un conocido tuyo puede ser quien la necesite".



-También, tener en cuenta los siguientes puntos:



-Embarazadas y gente con problemas de salud no deben realizar largas caminatas.



-No ingerir bebidas alcohólicas.



-No exponer a niñas y niños pequeños a riesgos innecesarios.



-Evitar acercarse a animales de la calle.



-En caso de necesidad, recurrir al puesto de salud o de socorro más cercano.