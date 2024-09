¿Es hora de hablar de aborto?

La historia de Mainumby animó a otras personas a denunciar diversos casos similares y los datos que se dieron a conocer de las entidades gubernamentales se convirtieron en titulares de noticias, pero ahí quedaron.

Tras los números de 680.000 niñas madres entre 10 y 15 años se esconde una cultura que como sociedad debemos replantearnos: ¿qué hace el Estado para proteger a los niños y niñas? ¿Qué es la familia? ¿Cuánto respetamos a nuestras niñas? El Código de la Niñez, las leyes, los instrumentos de derechos humanos ¿son letras muertas? ¿Es el incesto algo normalizado en nuestra cultura? Los casos de abusos sexuales dan cuenta de la práctica del incesto de manera normalizada: en todos los casos publicados los principales abusadores son padres, padrastros, tíos, abuelos, vecinos, personas cercanas.

La historia de Mainumby no es algo aislado. En 2011 una niña de 12 años, oriunda de Ybycuí, se debatía entre la vida y la muerte, desnutrida, en el Hospital Maternoinfantil de Trinidad; otra niña de 12 años con discapacidad fue embarazada por su padre biológico en el año 2015 en Itapúa.

Hace poco también se dio a conocer el caso de una niña de 12 años de Ciudad del Este que quedó embarazada luego de sufrir abuso sexual desde los nueve años por su padrastro. Esta misma semana también se dieron a conocer el caso de una niña víctima de abuso sexual por sus tíos en San Pedro y otro caso en San Lorenzo; en este último, el autor del abuso sexual era el padre biológico. ¿Qué hacemos con esto? ¿No les parece que hay algo que no está funcionando?

El debate sobre los embarazos de niñas víctimas de abuso y su derecho a la protección es necesario. Pregunto a las madres que tienen hijas: ¿empezamos a hablar de aborto o seguimos frustrando la vida de muchas niñas o Seguimos siendo cómplices de violaciones sexuales de niñas que ocurren diariamente en nuestro país, cómplices de que queden embarazadas y sean obligadas a llevar adelante un embarazo no deseado, no planeado, producto de abusos graves de los que no son responsables sino víctimas?

En el caso de las niñas embarazadas a consecuencia de un abuso sexual el aborto puede ser una alternativa necesaria, pero no una solución al verdadero problema: una sociedad que hace la vista gorda ante las diversas formas del abuso y la violencia. Empecemos a hablar de la modificación y especificación del Artículo 109 del Código Penal, una tarea pendiente a cargo de los legisladores que duerme en el Congreso.

No podemos hablar de maternidad responsable pretendiendo educar a una niña de 10 años a ser madre. Si las familias no protegen la integridad física y psicológica de los niños y niñas, si la comunidad no escucha, no ve, no quiere entender, no se indigna, no se solidariza, entonces, ¿qué nos queda?

