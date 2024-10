Sentencian a 25 años a Carro Córdoba por plagio de Schaerer

El conocido criminal es sindicado como cabecilla de cuatro plagios perpetrados en el Paraguay. Fuentes noticiosas provenientes del país vecino revelaron que además de Carro Córdoba, el Tribunal Oral Federal de la provincia de Corrientes condenó a Raúl "Caniche" Salgán a 25 años de prisión; a Gonzalo "Paragüita" Acosta, a 16 años, y a Claudio Cornelli Belén, a 12 años, todos bajo el cargo de secuestro extorsivo agravado.



Las informaciones alegan por otro lado que fueron absueltos el ex sargento de la Policía Federal Miguel Angel Ramírez, los hermanos Oscar y Sergio Salgán, María Esther Sudó y el hijo de esta última, Jorge Gabriel Sudó.



El joven Cristhian Schaerer, hijo del ex ministro de Salud de la provincia de Corrientes, Juan Pedro Schaerer, fue secuestrado la noche del 21 de setiembre de 2003 en el centro de la ciudad de Corrientes, a poco de bajar de su automóvil para abrir el portón de su residencia.



Aunque la víctima nunca apareció, se supo por fuentes investigativas que sus captores lo trasladaban en forma clandestina por ciudades argentinas, brasileñas y paraguayas para despistar a la Policía.



Su madre Pompeya Gómez llegó a pagar la suma de 217 mil dólares en Ciudad del Este, sin éxito.



En nuestro país



La justicia paraguaya, por su lado, investiga a Ricardo Carro Córdoba como el "cerebro" de cuatro secuestros registrados en 2003 y 2004.



Las víctimas fueron la ex modelo Mariángela Martínez, la empresaria María Mercedes Elizeche Martínez, el ganadero Sebastián Llano y Gilda María Estela Vargas. Esta última aún sigue desaparecida.



En todos los casos los captores llegaron a cobrar millonarias sumas de dinero por los rescates.



Los argentinos Néstor Horacio Barzuk y Gustavo Javier Ronco también están procesados por los plagios.