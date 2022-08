Bádminton, el más veloz

Son mellizas y ¡parecidísimas! Las hermanas Paula y Sofía Rodas son una dupla genial. Ellas juegan fervientemente al bádminton y ya empezaron a cosechar éxitos. Juntas poseen un cúmulo de energía que les viene muy bien para practicar los varios deportes en los que toman parte, pero parece ser que el bádminton es el elegido por el momento.

Energía de sobra para el bádminton

Con 13 años cumplidos en abril, ya tienen una vasta trayectoria en varias disciplinas deportivas. Contestan al unísono a las preguntas y muestran una picardía cómplice propia de los hermanos más cercanos; esta magia la llevan a la práctica del bádminton, deporte en el que ya en varias oportunidades jugaron enfrentadas.

Comentan que fue gracias a una exhibición de deportes que hubo en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) por el Día del Niño que descubrieron el hasta entonces desconocido bádminton. Aquello sucedió en 2018, sintieron curiosidad por todos los deportes, y los probaron todos ese día.

Profesionales de la rama les manifestaron que tenían “mano para el bádminton” y ahí fue primero Sofía quien se decidió, y un poco más tarde el mismo año también se entusiasmó Paula.

“Antes hacíamos más deportes, como tenis, pádel, ping pong, pero ahora solo squash, básquetbol y bádminton”, recalca Sofía. Pero tienen algunas diferencias en cuanto a gustos; Paula está también enamorada del patinaje artístico, y Sofía comenta que, ella, para nada. ¡El ímpetu de las dos hermanas no tiene límites!

Con muchas ganas de moverse, disfrutan sobremanera las prácticas y los torneos. Ya coleccionan medallas nacionales, y cuentan que la última competencia en la que estuvieron, en Santa Rita, Sofía se llevó el primer puesto en single femenino Sub 17, en dobles mixto A (que jugó con su querido profe Ariel), y en dobles femenino, con su hermana Paula, quien además obtuvo el segundo lugar en singles.

“Siempre llegamos juntas a la final”, cuentan nuevamente en coro, y confiesan que les encanta jugar la una contra la otra, y no hay problemas, puesto que ya están acostumbradas. “Siempre gano yo”, sostiene una, a lo que la otra interviene con un: “Mentira, siempre te gano yo”, seguido de unas potentes risas de ambas. Y aclaran que nunca se pelearon ni se pelearían por un partido.

Tienen hermanos mayores a los que también les gusta el bádminton, pero no practican porque no tienen tiempo, cuentan ambas, y añaden que también sus padres lo probaron y, si bien no suelen ir a jugar, sí están siempre ahí para apoyarlas.

Mirada al futuro dentro del deporte

Ellas sueñan con participar en las Olimpiadas llevando en alto el nombre del Paraguay en un futuro no muy lejano. Hace poco estuvieron participando de un torneo internacional en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, y también salieron victoriosas. Cuentan que no tienen problemas en jugar en categorías por encima de la suya, ya que en sus prácticas diarias juegan siempre con jugadores mayores, por lo que les es usual tener un contrincante con más fuerza.

“Siempre son más grandes que nosotras”. Tanto con hombres como con mujeres, las dos hermanas entrenan a full con quien les toque jugar.

No saben cuántas medallas tiene cada una. “Nosotras juntamos nuestras medallas”, relatan, y agregan que esto se debió a que, en un comienzo, una tenía pocas medallas, y decidieron juntarse para que ninguna notara la diferencia. Una verdadera unión de hermandad.

Hoy en día sí separan sus galardones más importantes, las internacionales, por ejemplo, y también mantiene cada una las que obtuvo en básquetbol o patinaje, ya que también se destacan en esos deportes cada una por su lado.

Más que compañeras de práctica

“En este deporte no se corre casi, sino que se hacen desplazamientos”, explican con propiedad y añaden que ellas casi no se cansan, pero otros les dicen que sí es muy cansador.

Tienen una guía de alimentación, consumen muchos cereales y se alimentan muy bien, puesto que están en plena etapa de crecimiento. Comentan que en el colegio las apoyan mucho, y sus compañeros saben lo bien que les va en el bádminton, ya que faltan mucho por los torneos.

Compañeras y contrincantes, hermanas y amigas, estas dos adolescentes aún darán mucho que hablar.

Cómo es la formación de los atletas dentro del bádminton

Ariel Benítez (27) es el profesor de Sofía y Paula en la SND. Él conoció este deporte hace apenas 3 años; estudiaba Educación Física, un compañero lo llevó a conocer el bádminton y quedó flechado.

“Me gustó porque es un deporte en el que uno se mueve mucho, se suda mucho, y es bastante divertido. No es de mucho impacto, por lo que las lesiones no son muy comunes”, recalca.

A diferencia de otros deportes con raqueta, en el bádminton no se utiliza pelota, sino un dispositivo llamado “volante”, que es de corcho con plumas. Este no bota, por lo que se trata de una disciplina que se juega solo por arriba de la red, que se posiciona a una altura de 1,55 m, estándar para cualquier edad. En cuanto a la indumentaria, solo exigen un calzado con suela de goma, para no resbalarse.

“El bádminton es el deporte más rápido del mundo en raqueta”, comenta el profesor. También hay bádminton de playa, y se puede jugar de 3 contra 3, pero se llama air bádminton.

El convencional se juega sí o sí en cancha cerrada, ya que con el volante el viento puede jugar un papel importante aportando cambios de dirección, etc.

La escuela deportiva de la SND recibe alumnos de 6 años en adelante, hasta los 17 años de forma gratuita. Si se buscan clases particulares también tienen a partir de los 6 años hasta 60 o 70 años, inclusive, y hasta tienen torneos para personas de arriba de los 50 y 60.

A quemar calorías con el bádminton

El profesional explica que este deporte le resultará más fácil a quien ya tenga experiencia previa en tenis o pádel, por el agarre de la raqueta y pala, pero a la hora de efectuar los golpes, muchas veces se complica un poco porque deben ser muy diferentes.

El secreto para el bádminton es saber utilizar bien las muñecas, explica.

También es muy bueno para quien busca bajar de peso, ya que es uno de los deportes que más calorías quema. En una hora intensa de bádminton se queman 400 o 500 kcal, dice.

Un partido suele durar entre 30 y 40 minutos, y se juegan 3 sets de 21 minutos, de tantos corridos, y el mejor de 3 sets es el ganador. Cuenta que en la actualidad en Paraguay hay aproximadamente 100 atletas y esperan pronto poder expandirse más. Se practica también en el CIT, en el colegio Schoenstatt de San Lorenzo, en Coronel Oviedo, Caaguazú, Encarnación y Ciudad de Este (donde se inició el bádminton en Paraguay).

No hace mucho que este deporte tiene lugar a nivel local, solo hace unos 7 u 8 años que se empezó a jugar, por lo que la mayoría de los atletas son muy jóvenes. “Uno de los más antiguos es Leo Lee, y tiene solo 20 años, pero ya fue a jugar inclusive a Dubái”, relata Benítez.

Inclusividad con parabádminton

Hoy también se cuenta con parabádminton. Desde este año se volvió más inclusivo y entrenan a personas con diferentes tipos de discapacidad, ya sean estas de talla baja, estén en silla de ruedas o amputados en zona de piernas o brazos. Es para cualquier edad, y hasta ahora tienen alumnos de 6 años hasta algunos de 40, pero no hay límite. Las prácticas son los sábados de 10 a 11:30.

