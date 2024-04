La canasta mecánica

Desde chica, inmutable, puedo quedarme mirando el atardecer sin parpadear casi, el tiempo que este dure. La lluvia, en cualquiera de sus formas, acapara mi plena atención. Con facilidad quedo atrapada por el movimiento de las nubes. Me fascinan el canto y el vuelo de los pájaros, el verdor de la arboleda iluminada en sus distintos tonos, una mañana de sol. El canto de las cigarras es para mí como el de las sirenas para Ulises. También los interiores consiguen engancharme: algún dibujo o un cuadro en la pared, la textura de los techos, el movimiento de una cortina, la sospechosa marca en el vidrio de la ventana. Por eso me sorprende cuando alguien me confiesa su mortal aburrimiento un domingo de tarde. Y suele ser gente amiga querida la que dice aburrirse.

Eso me llevó a investigar sobre el tema y leí que, por alguna razón, quienes sufrieron un traumatismo cerebral tienden a aburrirse más. Que se han descrito hasta cinco tipos de aburrimiento. Que se estudia qué es exactamente el aburrimiento en el cerebro. Que la ciencia del aburrimiento parece cualquier cosa menos aburrida.

¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos aburrimos? Una serie de investigaciones mediante imágenes cerebrales apunta a que, cuando nos aburrimos, aumenta la actividad en una zona conocida como red neuronal por defecto; es una enigmática red de circuitos que emerge cuando no concentramos nuestra atención. Es una misteriosa red que se lleva gran parte de la energía que consume el cerebro.

Es justo lo contrario que ocurre cuando se experimenta el flow, ese estado de fluir en el que la persona está completamente inmersa, concentrada, en aquello que realiza y que llega a alterar y hacer olvidar la percepción del tiempo. Además, durante el aburrimiento parece disminuir la actividad en zonas cerebrales relacionadas con la consciencia y la emoción.

Aunque los estudios no son todavía muy numerosos, la mayoría apunta a esto: el aburrimiento es una señal de alarma, una herramienta de alerta ante el fracaso de permanecer motivados por una tarea. Y un impulso para buscar otra que nos aporte más valor. Y que si existe una tendencia excesiva al aburrimiento, ésta tiende a relacionarse con mayores probabilidades de depresión, ansiedad y conductas adictivas.

Otros estudios sugieren que el lado positivo de del aburrimiento es que opera como una señal que te avisa si te desviaste de tu tarea o si ésta no es lo suficientemente estimulante.. Algo parecido a lo que decía una amiga: Aburrirse en el momento adecuado es signo de inteligencia. Lo que confirmaría aquello de que la mitad de la biblioteca podría estar en contra y la otra mitad a favor del aburrimiento.

