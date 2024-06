Niños con celulares y tablets

Hoy en día ya no es extraño ver celulares o tablets en las manos de niños pequeños y esto probablemente sea uno de los primeros “ingresos” de ellos al mundo digital, que mientras más crezcan, probablemente sea cada vez más difícil que puedan separarse de este.

Esto capaz pueda generar algún tipo de preocupación o alerta en algunos padres al considerar que con un dispositivo con internet las posibilidades prácticamente se hacen infinitas sobre qué podrían ver o a qué se podrían exponer sus hijos.

Para aclarar dudas frecuentes sobre el uso de la tecnología en los niños, el psicólogo y docente Pablo Mixco Cristino contesta a una serie de preguntas.

¿A qué edad se considera adecuado o se recomienda que los niños comiencen a tener acceso a celulares o tablets?

- Si bien es algo casi inevitable que los niños hoy en día no tengan acceso alguno a dispositivos electrónicos o tecnológicos, lo que realmente se tiene que pensar es en el nivel de dominio o posesión que ese niño tenga alrededor del dispositivo que maneja. No es lo mismo prestarle el teléfono a un niño para que vea un video o juegue a que tenga a su disposición una tablet o un celular para usarlo indiscriminadamente. Esto porque en toda etapa de desarrollo el uso de tecnologías puede ser beneficioso para estimular las sensaciones del niño, si es que se usa el material adecuado, ya que claro está que mientras más pequeño sea, menos tiempo debería pasar frente a una pantalla.

En los primeros años de vida es fundamental que el niño pueda relacionarse con su ambiente y explorar su alrededor, para que eso le permita interactuar con los demás y descubrir el mundo que tiene afuera, además de poder experimentar sensaciones que sean tanto agradables como desagradables para él y cómo lo desagradable se vincula con sus frustraciones y cómo hace las paces eventualmente con sus propios sentimientos.

¿Existen diferencias en la recomendación de edad según el tipo de dispositivo?

- Todos los dispositivos son para todas las edades y todos cumplen las mismas funciones. Hoy en día no existe mucha diferencia entre darle un celular o una tablet cuando la única diferencia entre ambos dispositivos es que con uno puedes hacer llamadas telefónicas y con el otro, no; para el resto, las funciones son casi idénticas. Ahora también con la proliferación de las Smart TV, la propia televisión cumple una función similar a las cosas que se pueden conseguir que originalmente se conseguían solo en un celular o en una tablet. Es sumamente importante que más que profundizar o debatir sobre qué tipo de dispositivo sería más recomendable, primero uno debe pensar en la cantidad de tiempo que el niño destina exclusivamente a esa actividad y qué otras cosas no está haciendo por estar enfocado en ese dispositivo.

–¿Qué tipos de dispositivos tecnológicos se considerarían más adecuados para los niños? –Ningún dispositivo es más adecuado o inadecuado que otro para los niños, tomando en cuenta que casi todos cumplen la misma función. El dispositivo más adecuado es el que el padre o la madre puede controlar mejor acorde a la utilidad que le da el niño y a cuánto tiempo pasa alrededor del mismo. No se puede negar que el uso de la tecnología está cada vez más presente en todos los ámbitos, incluyendo la escuela, donde –por ejemplo– se pueden ver videos para aprender todo tipo de habilidades y conocimientos. Se insta mucho a medida que el niño crece a que use su teléfono para fines investigativos o que use su computadora para realizar trabajos y proyectos, dándole así un sentido útil a la tecnología.

Asimismo, es diferente eso a darle un teléfono celular a un niño de –digamos– 6 o 7 años, como ejemplo. ¿Por qué un niño de 6 o 7 años necesitaría un celular si una tablet le ofrece lo mismo, con la excepción del tema de las llamadas? ¿Realmente un niño necesita estar llamando a alguien o chateando con gente conocida/desconocida? Eso es lo que tenemos que pensar antes de destinarle un dispositivo propio a nuestros hijos acorde a la función que le queremos dar a ese elemento.

–¿Se conocen algunos beneficios o riesgos psicológicos asociados con el uso temprano de tecnología en niños? –De hecho, la cualidad principal que brinda el uso de tecnología es la misma, con la diferencia de qué tanto se abuse de este medio. El uso de la tecnología puede ayudar a estimular en el niño aspectos neurológicos y cognitivos a partir de las sensaciones –oído, vista, tacto–; sin embargo, cuando el niño solo dispone de tiempo para esa actividad y nada más, se vuelve contraproducente, al punto de sobreestimular, generando algo similar a una dependencia del niño hacia estos elementos. Debido a que el consumo de estos dispositivos implica algo placentero para el niño a partir de videos o juegos, el uso excesivo puede generar problemas de atención, irritabilidad e intolerancia a la frustración cuando se le quita o se le prohíbe el uso de la tecnología, no solo generando posible dependencia a este medio, sino escenarios donde puedan darse rabietas, uso de violencia física y abstinencia por la ausencia del estímulo tecnológico. Estos ejemplos son los considerados más graves y no necesariamente son los más frecuentes, ya que nuevamente depende mucho de la moderación del uso del dispositivo y la atención a tiempo de esos comportamientos para que no se vayan acrecentando ni empeorando.

Recomendaciones para los padres

Primero, y antes que nada, Pablo Mixco Cristino recomienda recordar que la palabra de los padres siempre es palabra mayor cuando se trata de límites y de establecer normas de convivencia. Dicho eso, es inevitable que los hijos no tengan contacto con la tecnología, pero lo que los padres sí pueden hacer es limitar el acceso y el horario en que pueden usar dispositivos tecnológicos. “Si bien la limitación puede variar con el paso del tiempo y con la necesidad del hijo para usar el dispositivo, ya sea para hacer una tarea o hablar con amigos, lo importante es siempre mantener la coherencia alrededor de lo que se limita”, explica.

“Si yo castigo (entre comillas) a mi hijo diciéndole que no podrá usar la tablet durante una semana y a los dos días de establecer el castigo finalmente le dejo usar la tablet, no estoy siendo coherente. Dejo un mensaje de que digo algo, pero a la par estoy haciendo totalmente lo contrario. Lo mismo se aplica para el límite del uso durante el día, si yo le digo a mi hijo que puede usar de 5 a 8 de la tarde, entre semana, tiene que ser de 5 a 8 y no de 5 a 10, por ejemplo”. Por otra parte, si hay padres preocupados por el uso de la tecnología en sus hijos, esta recomendación final también debe ser considerada:

“Lo principal es observar el estado de humor de su hijo y si el mismo es muy influyente alrededor del consumo de los dispositivos electrónicos. Si hay mayores signos de irritabilidad, intolerancia a la frustración, rabietas, dependencia del uso del dispositivo, decrecimiento del rendimiento académico escolar, son todos signos de un posible abuso o dependencia de la tecnología”.

“La tecnología puede ser muy beneficiosa para nuestra vida, pero no debe ser la única vía de ocio o entretenimiento o productividad para nosotros. Debemos complementarla con otras actividades que nos permitan también conectar con el afuera, con el mundo exterior y que nos ayude a relacionarnos sanamente, sobre todo en niños que, a día de hoy, están cada vez más aislados y más encerrados”, concluye el experto.