De los dibujos animados a partidas de alto valor: niño ajedrecista

–¿A qué edad comenzaste en el mundo del ajedrez? ¿Alguien te impulsó o inspiró a hacerlo?

–A los 4 años y medio. En un programa de dibujos animados llamado Kid-e-Cat vi que un gatito jugaba ajedrez y quería jugar con sus amigos, pero ninguno sabía y eso le frustró, luego supo que su papá jugaba y se enteró que su mamá fue varias veces campeona escolar, por eso había varios trofeos en su casa. Fue así que me dio curiosidad de conocerlo y quería ganar trofeos; encontré un juego viejo de ajedrez en mi casa y mi papá, que conocía del juego, me enseñó. Desde allí no paré de jugar.

–¿En qué momento entrenás o practicás? ¿Cuántas horas?

–Entreno por la tarde con el maestro Fide Antonio Almirón por una hora, por el momento. En mi casa juego partidas online a veces por una hora.

–¿Participaste en alguna competencia nacional o internacional? ¿Cuál fue la más reciente? ¿Cuáles fueron los logros alcanzados?

–Sí, tengo 10 años y ya participé en varias competencias nacionales e internacionales. Cuando tenía cinco años, por primera vez me consagré Campeón Nacional en la categoría Sub 8 (3 años más de mi edad). Logré ser 5 veces Campeón Nacional y fueron: Sub 8 absoluto en 2019 y 2021; Sub 10 absoluto en 2022 y 2023 y Sub 11 en 2024. El título de Campeón Internacional también logré alcanzar con los siguientes títulos: Campeón Sudamericano Sub 8 absoluto en 2021, Campeón Panamericano Escolar Sub 9 en 2022, Campeón Sudamericano Sub 10 en 2023, Campeón Mundial Escolar Sub 11 en 2024. También llevo varios vicecampeonatos y bronce a nivel internacional.

–¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?

–Sí, me gusta viajar. EE.UU. me gustó mucho porque el nivel deportivo es muy fuerte, alto a nivel mundial, y me gustó medirme con ellos; estoy muy conforme con mi resultado.

–¿Cómo combinás tus actividades con el colegio? ¿Es difícil prestarle atención a ambas cosas? ¿Qué materias son las que más te gustan?

–No me es difícil combinar la escuela con el ajedrez; no tengo dificultad para aprender porque mi mamá me ayuda y tengo apoyo escolar. Las materias que más me gustan son: matemática, informática, inglés y educación física.

–¿En qué te gusta ayudar a mamá y papá?

–Ayudo a mamá y papá en lo que me pidan.

–¿Hay algún ajedrecista famoso a quien admires? ¿Quién es y por qué?

–Admiro a Magnus Carlsen, quien fue 16 veces Campeón Mundial de Ajedrez de la élite. Y en Paraguay a Zenón Franco, quien fue campeón en el Torneo de Lucerna en 1982.

–¿Cuál es tu mayor sueño?

–Sueño ser Gran Maestro Fide y estar entre los mejores jugadores de la élite. Por supuesto, también ser Campeón Mundial en esa categoría.

–¿Cuando seas grande a qué te gustaría dedicarte?

–Quiero ser Ingeniero Civil. Y también dedicarme al ajedrez.

–¿Cómo te imaginás tu país ideal?

–Me imagino un país que progrese más, sin corrupción, con oportunidades de trabajo para los paraguayos, un país ordenado.

–¿Cómo ves a los demás niños de tu edad? ¿Hay algo que te gustaría decirles a esos niños, o algo que te gustaría hacer por ellos?

–Veo que en Paraguay tenemos niños con mucho talento; es importante que siempre practiquen los valores para el progreso personal y social. Me gustaría decirles que si tienen un sueño, luchen para lograrlo. No importa lograr trofeos, cada progreso es un triunfo más importante que un trofeo.

IDENTIKIT

Nombre: Enzo Mathías Viñales González

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 2013

Padres: Marcelo Viñales y Cyntia González

Cómo se compone mi familia: Mis padres y mi hermana Nara Viñales.

Un programa favorito de Tv o un juego favorito: Roblox

Un postre preferido: Helado