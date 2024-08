Sueños de oro

Rebeca Andrade, hija de doña Rosa Santos, una empleada doméstica, tendría unos cuatro o cinco años cuando daba volteretas en las horas de juego en una favela de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Recordada por su familia como una niña inquieta, ese carácter la hizo diferente de entre los 8 hijos de doña Rosa.

Para entonces, su tía Cida, quien trabajaba como cocinera en un gimnasio municipal, llevó a la pequeña Rebeca a participar de un proyecto social del municipio que incentivaba a niñas a zambullirse en el mundo de la gimnasia artística.

En este proyecto, recuerdan, no estaba originalmente su nombre, pues su madre, trabajadora doméstica y madre soltera, no imaginaba una carrera deportiva para su hija. Aunque más tarde se convenció y fue un gran pilar para los saltos inimaginados que se dieron en la vida de Andrade.

Pero contra todo pronóstico y de la mano de Tía Cida, entró al proyecto y la entrenadora Mónica dos Anjos vio potencial en ella. En sus inicios, Rebeca iba acompañada de su hermano mayor al gimnasio. A veces, no alcanzaba el dinero para ir en bus y él la llevaba o a pie o en bicicleta, haciendo un recorrido de dos horas.

Luego, vino un momento crucial en su vida deportiva. A los diez años, doña Rosa tuvo que tomar la decisión de dar permiso para que Rebeca fuera a Curitiba a un centro de alto rendimiento. “Me dijeron que cómo iba a dejar que ella fuera sola tan lejos, recibí críticas”, diría doña Rosa. Pero ella creía en su pequeña y el tiempo le dio la razón.

Luego, Rebeca se mudó nuevamente. Esta vez a Río de Janeiro donde se unió al Club de Regatas de Flamengo. Desde entonces, Rebeca ha transformado su talento en una serie de éxitos.

Con 25 años, es la gimnasta olímpica más exitosa de Brasil. Alcanzó el oro en los Juegos Olímpicos París 2024 en gimnasia de suelo, logrando vencer a la estadounidense Simone Biles, quien la llamó “reina” y la reverenció cuando subió al podio –”all black”, que días después se revertiría- a recibir su oro en la competencia individual de gimnasia de suelo.

Biles le expresó su temor y a la vez admiración a Andrade. Inclusive, en su posteo de redes sociales de “get ready with me” para competir en las olimpiadas dijo que Andrade era “una preocupación”, pues era la única atleta que hasta esos días le había pisado los talones. Finalmente se rindió a sus pies.

En su palmarés, Andrade ha conseguido seis medallas olímpicas en total, superando a famosos atletas brasileños como Robert Scheidt y Torben Grael en vela. Pero los expertos sostienen que el éxito de Andrade no solo se debe a su coincidencia de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, sino también a tres factores.

El primero es su fuerza y su potencia física. Mónica dos Anjos, entrenadora, fue quien notó por primera vez la fuerza natural de Rebeca, que es esencial en la gimnasia. Sus saltos y rutinas son más limpios gracias a su musculatura y potencia. El segundo es el equilibrio mental: el entrenamiento en gimnasia incluye manejar la presión y los errores. Rebeca recibe apoyo psicológico constante, lo que ha sido crucial para su concentración y desempeño.

El tercer componente es su carisma. En las rutinas de suelo, la personalidad de Rebeca brilla. Su interacción con el público y su elección de música vibrante dieron cuenta de ello. En su presentación final el mix incluyó tres músicas: “End of Time”, de Beyoncé, y “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, y el gran final con el “Baile da Favela”, con la que cerró su serie de piruetas y saltos generando la ovación de la multitud.

En una conferencia de prensa, Rebeca confesó su emoción de presentarse frente a un público donde se encontraba la propia Beyoncé, “quien vino a verme ganar”, había dicho exaltada.

Antes de bañarse en el oro del Olimpo, en su transitar hubo obstáculos. La fuerza y el aliento de doña Rosa fueron cruciales en momentos como las tres cirugías de rodilla derecha. Rebeca perseveró gracias al apoyo de su familia y entrenadores. Así, Andrade ha demostrado resiliencia y determinación, continuando su carrera a pesar de los desafíos físicos.

En la actualidad, Rebeca Andrade sigue representando a Flamengo y se ha convertido en un símbolo para la gimnasia brasileña. La comparación con Daiane dos Santos es recurrente, ya que ambas han elevado el perfil de Brasil en el deporte. Para entrenadoras como Luisa Parente, el éxito de estas gimnastas carismáticas posiciona a Brasil en un lugar destacado en la gimnasia mundial.

Rebeca Andrade es un ejemplo de cómo el talento, la determinación y el apoyo pueden transformar vidas y romper barreras en el mundo del deporte. Su historia continúa inspirando tanto a futuros gimnastas como a sus compatriotas.

Un bronce con polémica

Pero volviendo a la histórica foto del podio “all black” (Andrade, oro; Biles, plata y Jordan Chiles, bronce), esa postal pasará a la historia como una de las más polémicas. Resulta que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió retirar el bronce a Chiles, para devolvérsela a la rumana Ana Barbosu.

De acuerdo a los cables internacionales, la gimnasta rumana Ana Barbosu consiguió la medalla de bronce en la prueba de suelo de los Juegos Olímpicos de París, después de que el TAS le diera la razón a la reclamación que había presentado.

La agencia AFP publicó que la gimnasta de 18 años terminó inicialmente en tercera posición de la prueba, llegando incluso a salir a celebrar con su bandera rumana en el tapiz del Arena Bercy, pero acabó viéndose relegada a la cuarta plaza después de que los jueces revisaran la nota otorgada a Jordan Chiles.

La estadounidense había solicitado que se revisara su calificación de dificultad, pero el reclamo se sometió a los jueces “1 minuto y 4 segundos” después de que se anunciara su nota. El reglamento de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) estipula que debe hacerse como máximo en un minuto, según recordó el TAS, al que Barbosu había recurrido.

Por ello, la máxima jurisdicción deportiva decidió recuperar la nota inicial de la estadounidense (13,666), que la sitúa por debajo de la obtenida por Ana Barbosu (13,700). Poco después la FIG anunció que le daba la medalla de bronce a Ana Barbosu.

“Es un sentimiento que apenas puedo expresar, no puedo creerlo”, había reaccionado la gimnasta rumana, citada por medios de su país. “Cuando conocí la noticia temí que no fuera verdad, y en cuanto estuve segura, abracé a mis padres y llamé a quienes me habían ayudado”, agregó.

Por su parte, Chiles decidió alejarse de las redes sociales “por salud mental”, luego de que le solicitaran devolver la medalla.