El gran regreso de Beetlejuice

A 36 años de haber estrenado Beetlejuice, uno de sus primeros grandes éxitos, el cineasta estadounidense Tim Burton acaba de abrir la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia con Beetlejuice, Beetlejuice, teniendo nuevamente a Michael Keaton en el papel de este carismático fantasma.

Antes de pasar por la Mostra veneciana, Burton y parte del elenco estuvieron en México, donde ofrecieron una conferencia de prensa a la que ABC tuvo acceso y compartieron detalles de esta película que transcurre entre el mundo real y el Más Allá.

“Beetlejuice es un personaje que yo disfruto, que el mundo ha disfrutado y que nunca me he dejado. Obviamente me he tomado 35 años para hacerlo otra vez”, afirma Burton y señala que en este proceso, así como Lydia ha pasado de ser una adolescente a una adulta, todos hemos crecido.

“La idea de hacer una extraña película familiar me pareció algo correcto”, añade el director de películas como El joven manos de tijera, El gran pez y Charlie y la fábrica de chocolate.

Michael Keaton, por su parte, afirma que se sintió más nervioso de lo que pensó a la hora de volver a encarnar a Beetlejuice en esta secuela, ya que estaba muy preocupado por hacerlo bien.

Jenna Ortega es la encargada de dar vida a Astrid, la hija de Lydia Deetz (Winona Ryder) y nieta de Delia Deetz (Catherine O’Hara). Cuando su familia regresa a Winter River, tras la muerte de su abuelo Charles, la joven será la encargada de abrir accidentalmente el portal al Más Allá.

“Es muy difícil estar vinculada a Winona Ryder porque ella es tan genial y todo lo hace con tanta soltura. Lydia es un personaje tan querido, así que estar relacionada con ella naturalmente viene acompañado de cierta presión”, expresa la actriz, conocida por protagonizar la serie Merlina.

También sostiene que su personaje está tan bien escrito que “es fácil ver de dónde viene, ella está un poco avergonzada por el éxito y la fama de su mamá, extraña a su papá, ya que perdió a su padre; así que entre ellas hay una relación rara”.

Ortega asegura que estas cosas la ayudaron a ponerse en la piel de Astrid, además de relacionarse con Winona tanto como sea posible.

Recuerda que aproximadamente en el tercer día de rodaje se pudo sentar a charlar con Winona y todo “se fue uniendo tan rápido y no nos movimos por horas”. Luego de eso, siguieron vinculándose con conversaciones que fluían naturalmente.

“No tocábamos los teléfonos, no nos íbamos al baño, no tomábamos agua. Nada. Era fantástico, no podíamos parar”, comenta.

La actriz italiana Monica Bellucci interpreta a Delores, un personaje al que describe como “un demonio succionador de almas”, pero que también tiene muchas “cicatrices emocionales”.

“Todo lo que puedo decir es que Tim me dijo: ‘Tengo un personaje importante en esta película y para el cual pensé en vos’. Y por supuesto que estaba muy feliz de aceptarlo”, expresó la actriz, quien hace casi dos años está en pareja con Burton.

Otro actor que será parte de Beetlejuice, Beetlejuice es Justin Theroux interpretando a Rory, al que describe como “el más normal de todos”.

El actor, quien confiesa ser un gran fan de la primera Beetlejuice, afirma que ha sido una grandiosa experiencia poder ser parte de este elenco y que se quedó deslumbrado por los sets y toda la imaginación que hay alrededor de estos personajes.

“El guion era muy bueno, pero todos le sumaron algo. Fue muy lindo para mí volver a ese espíritu de la primera (película) con mucha improvisación, a diario venían con cosas nuevas al set. Para mí la energía fue fantástica, la hicieron muy creativa, divertida y quizás dirán nostálgica”, agrega Burton.

Para Michael Keaton, Beetlejuice representa “lo mejor y lo peor de todo”. Recordó que cuando filmó Birdman, cada quien tenía su rol dentro del equipo, algo muy distinto a lo que se vivió en este rodaje.

“Lo genial de interpretar a esto era que prácticamente no tenía que hacerlo”, recuerda Keaton, que si bien trabajó y pensó en su personaje, lo hizo a partir de un par de claves que le dio el director.

En este sentido, mencionó que Beetlejuice viene de cualquier tiempo, de cualquier dimensión, de cualquier mundo, lo que le otorga una gran libertad como actor. “Nunca me cuestiono si ‘mi personaje no haría eso’, mi personaje puede hacer lo que sea”, concluye.

FICHA TÉCNICA

Beetlejuice, Beetlejuice

Dirección: Tim Burton

Guion: Alfred Gough y Miles Millar

Elenco: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe