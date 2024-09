Taylor y una era turbulenta

La etapa europea de “The Eras Tour” de Taylor Swift será un capítulo para recordar por la cantante y sus fans de esa parte del globo por varias razones. “Hemos concluido oficialmente la etapa europea de la gira… Ha sido la gira más apasionante para la que he actuado nunca, con nuevas tradiciones en el espectáculo y una era completamente nueva”, posteó la blonda cantante norteamericana en su red social Instagram, acompañando con un set de fotografías que resumen su paso por los escenarios del Viejo Mundo.

“Ha sido un ritmo más frenético de lo que habíamos hecho antes, y estoy muy orgullosa de mi equipo y de mis compañeros por haber sido capaces de realizar físicamente ese espectáculo y de construir nuestro enorme escenario, desmontarlo y hacer magia con tan pocos días entre medias para recuperarse y viajar”, agrega en su extenso posteo.

“Son las personas más impresionantes que conozco y me siento muy afortunada de que hayan dedicado a ‘The Eras Tour’ su tiempo, su energía y su experiencia. Subir al escenario en Londres fue una montaña rusa de emociones”, agregó Swift.

Sin embargo, no todo fue confetis y fuegos artificiales, ya que la gira tuvo un momento oscuro. La presentación en Viena, Austria, tuvo que ser cancelada luego de que la CIA haya proporcionado a las autoridades locales información de un eminente ataque de ISIS en el concierto previsto en la capital austriaca.

Los cables internacionales dieron cuenta de que el propio subdirector de la CIA, David S.Cohen, que la información que su agencia proporcionó a las autoridades austriacas ayudó a evitar el ataque que habría matado a miles de personas.

Romper el silencio

Luego de varios días de silencio, en el posteo de despedida de Europa, Swift aprovechó para hablar del tema. “La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue devastadora. El motivo de la cancelación me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una tremenda culpabilidad, porque mucha gente había planeado asistir a esos conciertos”, escribió en su Instagram.

Por otro lado, agregó: “Pero también me sentí muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos llorando conciertos y no vidas. Me animó el amor y la unidad que vi en los fans que se unieron”, enfatizó.

Luego de ese incidente, la organización tomó todos los recaudos para que la presentación final en Londres sea segura y exitosa. “Decidí que toda mi energía tenía que dirigirse a ayudar a proteger al casi medio millón de personas que venían a ver los conciertos en Londres. Mi equipo y yo trabajamos mano a mano con el personal del estadio y las autoridades británicas todos los días en pos de ese objetivo, y quiero darles las gracias por todo lo que hicieron por nosotros”.

Sobre los posibles ataques no quiso dar mayores informaciones, pero sí lo abordó de manera escueta: “Permítanme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a quienes quisieran hacer daño a los fans que acuden a mis espectáculos. En casos como este, ‘silencio’ es en realidad mostrar contención, y esperar a expresarse en el momento en que sea correcto hacerlo. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea sanos y salvos, y puedo decir con gran alivio que lo hicimos”.

Londres, una fiesta

Dicho esto, Taylor Swift celebró la respuesta del público londinense al que ella dice haber sentido como “una hermosa secuencia de ensueño”. “Las cinco multitudes del estadio de Wembley rebosaban pasión, alegría y exuberancia. La energía en ese estadio era como el abrazo de oso más gigante de 92.000 personas cada noche, y me devolvió a un lugar de despreocupada calma allí arriba (en el escenario)”, dijo cerrando la era europea de la gira.

El cierre final del tour mundial de Taylor Swift está previsto para el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá. Swift, la megaestrella mundial con cientos de millones de seguidores en las redes sociales y una base de fans tremendamente fiel, tiene un poder de convocatoria monumental. Por ahora se tomará un descanso y la gira en su parte final se retomará en octubre.

Swift, los swifties y la política

Entre tanto, no hay descanso para Taylor Swift y sus fans los swifties, quienes ahora apuestan también por la política, pero hay que decir que durante muchos años, la cantautora de “All too well” se mantuvo al margen de la misma.

Incluso en 2016, cuando Donald Trump ganó la presidencia. Su silencio llevó a muchos críticos a especular que la superestrella era una republicana en el armario, hasta 2018, cuando rompió tanto su silencio al apoyar a la opositora demócrata de la ultraderechista Marsha Blackburn en el sureño estado de Tennessee.

Blackburn ganó de todos modos, pero marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Swift: más tarde explicó que su entorno le había instado a mantenerse al margen de la política por el potencial daño para su carrera, especialmente en la industria de la música country, que a pesar de sus complejidades, a menudo se asocia con el conservadurismo.

Swift apoyó a Biden en 2020 y ha transmitido mensajes proLGBTQ+ a través de sus canciones y videos musicales, y ha condenado la revocación del derecho federal al aborto por parte del Tribunal Supremo.

Desinformación política

Asimismo, Taylor Swift ha animado a muchos de sus seguidores a registrarse para votar. Pero la enorme popularidad de Swift también la ha convertido en blanco habitual de la desinformación política y las teorías conspirativas de la derecha, a menudo alimentadas por IA y amplificadas por personajes como Trump.

Por su parte, sus seguidores se han unido para hacer campaña por la demócrata Kamala Harris. “Swifties por Kamala” empezó como una iniciativa en las redes sociales creada por la usuaria y swiftie Emerald Medrano horas después de la retirada del presidente Joe Biden de la reelección.

El esfuerzo prendió en las plataformas: la iniciativa cuenta en X con más de 72.000 seguidores y cerca de 50.000 en Instagram, aunque la megaestrella no está afiliada al grupo. “Somos una coalición de fans de Taylor Swift comprometidos con proteger la democracia histórica de Estados Unidos trabajando juntos para ayudar a los candidatos progresistas en las elecciones locales y nacionales, incluida la vicepresidenta Kamala Harris como próxima presidenta de nuestro país”, reza la declaración de la misión del grupo en su sitio web.

Pero conseguir un apoyo de Swift para Kamala Harris no es el objetivo de sus fans organizadores, dicen. “No estamos esperando a que Taylor muestre su apoyo a Kamala Harris. Estamos haciendo esto al margen de ella, utilizando la plataforma de swifties como una forma de involucrar a la gente en las elecciones”, dijo recientemente a la publicación Cosmopolitan Rohan Reagan, uno de los gestores de las redes sociales del grupo. El senador demócrata Ed Markey manifestó su asombro por el compromiso de la comunidad swiftie con “la construcción de un mundo mejor”.

“Este es el momento, este es el lugar”, dijo. “Los swifties son los líderes para que ganemos estas elecciones”, finalizó.

Con información de la agencia EFE.