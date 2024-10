Bienestar: correr transforma vidas

Niños de 6 años en adelante pueden participar de la corrida organizada por Asu Runners. Esta es la cuarta edición a beneficio de FUNCA (Fundación Unidos contra el Cáncer), explica Aníbal Zelada, presidente de Asu Runners.

El lema de este grupo de corredores es “Transformando vidas a través de las corridas”. Sobre esto, Zelada comenta que está comprobado científicamente que la actividad física es indispensable para la salud y la calidad de vida. “Nuestro slogan se refiere a muchas vidas que hemos visto cambiadas como resultado de la actividad.

Lea más: Caminar y correr: actividades democráticas

Hemos ayudado a concienciar a muchos sobre lo malo del sedentarismo. Falta mucho aún, pero creo que estamos por buen camino”.

Cuenta que han visto vidas cambiadas en muchos sentidos; desde personas con problemas de diabetes, hipertensión, alcoholismo, drogas, obesidad, salud mental o estrés que han dejado atrás malos hábitos y han adoptado un estilo de vida más saludable hasta ver resultados positivos.

—¿Qué recomendaciones le darías a alguien que está entrenando para su primera maratón?

—Por mi experiencia (corrí muchas); lo principal es tener un entrenador certificado, ya que en ellos depositamos nuestra salud. Luego no forzar procesos; hay muchos que lo hacen, pudiendo tener consecuencias negativas. Que piensen en divertirse; que las corridas no son momentos de peleas, iras, disgustos, etc. Que la competencia sea con uno mismo.

Ganas de correr

La participación en las maratones en los últimos años ha evolucionado bastante; si bien ha tenido un parate después de la pandemia, este año se está fortaleciendo nuevamente, indica con tendencia a una mayor participación de las mujeres.

Correr es una de las actividades físicas más populares en todo el mundo, no solo porque no requiere de equipamiento especializado, sino porque ofrece una serie de beneficios, como la mejoría en la salud cardiovascular. Correr regularmente fortalece el corazón aumentando su eficacia para bombear sangre. Este ejercicio aeróbico también ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo (LDL) y aumentar el colesterol bueno (HDL). Además, combinado con una dieta balanceada, puede ser clave para evitar el sobrepeso y la obesidad.

El impacto constante de correr aumenta la densidad ósea, lo que ayuda en la prevención de condiciones como la osteoporosis. Asimismo, fortalece los músculos de las piernas y mejora la resistencia y el tono muscular general.

Lea más: Flexibilidad: ejercicios básicos para comenzar

Por otro lado, correr aumenta la capacidad pulmonar, permitiendo que el cuerpo sea más eficiente en el uso del oxígeno. Esto no solo mejora la resistencia física, sino que también contribuye a tener una mejor salud respiratoria.

Pero no todo es físico. Correr también libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Este ejercicio puede ser una excelente manera de canalizar tensiones emocionales, ofreciendo un enfoque positivo y relajante. Además, establecer y cumplir con metas de carrera puede incrementar significativamente la autoestima.