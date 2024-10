Travis, música para sanar y conectar

“Estamos muy contentos de poder llegar a un nuevo lugar, uno que nunca antes visitamos. Yo creo que cuando una banda llega a tu ciudad, si te gusta la banda, es como que viene alguien que te gusta y le abrís la puerta de tu casa, le hacés entrar por dos horas y tenés una linda noche. ¡Es algo así!”, reflexiona Fran Healy en una distendida charla acerca de lo que será esta primera visita de Travis a Paraguay.

La banda oriunda de Glasgow, Escocia, actuará el 2 de noviembre en el Puerto de Asunción, en el marco del Road to Kilkfest. Healy sostiene que el show en Paraguay se concretó a último minuto, cuando estaban agendando la gira por la región, que continuará por Brasil, Argentina, Chile y Perú.

El repertorio incluirá canciones de toda su carrera, además de los temas nuevos que forman parte del álbum L.A. Times, publicado en julio pasado.

Travis comenzó a hacerse lugar en la escena musical británica hacia finales de los años 90 y principios de los 2000 con éxitos como Why Does It Always Rain on Me?, Sing, Side, contenidos en sus álbumes The man who (1999) y The Invisible Man (2001). Con estos materiales también conquistaron los Brit Awards al mejor álbum y al mejor grupo británico.

Travis, integrada además por Andy Dunlop (guitarra, teclados), Dougie Payne (bajo) y Neil Primrose (batería), es una banda que “prospera al estar en una sala todos juntos”, dice Healy.

“Un poco tiene que ver con la música, pero hay un montón de algo más ocurriendo que es invisible y que tiene que ver con esa reunión de personas hablando, compartiendo pensamientos, ideas tontas o lo que sea”, añade respecto a la atmósfera que se genera en los shows.

En julio pasado, Travis presentó L.A. Times, el décimo álbum de estudio de su carrera, que contó con la producción de Tony Hoffer, quien trabajó anteriormente con bandas como The Kooks, Depeche Mode, Phoenix y otros. En este material de diez canciones, Healy se inspira en su vida en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.); además de sucesos muy personales, como su divorcio, la pérdida de un amigo y el adiós a un manager que llevaba más de 20 años con la banda.

Bromeando con su apellido y la palabra healing, que significa sanación en inglés, Healy sostiene que es probable que este álbum haya sido como un proceso de sanación.

“Yo creo que todos los álbumes, la música, el poder de la música es sanador. Nadie entiende bien cómo la música es tan poderosa y es un gran misterio para todos. Yo todavía estoy tratando de averiguarlo”, expresa.

Añade que la música, al ser invisible, nos conecta muy bien con nuestros recuerdos: “La música nos conecta con todas esas memorias, esas memorias visuales. Pueden ser memorias alegres, pueden ser tristes, la música te puede recordar a alguien que perdiste o te puede recordar a alguien de quien estás enamorado, es todo esto. Nunca escuché que una canción haya dañado a alguien”.

Señala que sí hay temas “malévolos y horribles, pero no son canciones, son simplemente maldad. Pero una canción, una hermosa canción, ya sea una rima infantil o cualquier cosa que sea melódica y simple, tiene esta cualidad maravillosa. Escribir un álbum, poder hacer eso, hay mucho de tus sentimientos allí dando vueltas y al final te sentís un poco mejor. Y con suerte, quizás alguien se sienta bien cuando la oiga”, expresa.

Inspiración mutua

En Raze The Bar, una de las canciones de este nuevo álbum, Travis tiene a dos coristas de lujo: Chris Martin, vocalista de Coldplay, y Brandon Flowers, cantante de The Killers. Healy destaca esto como “adorable” y afirma que no cree que su banda haya cimentado el camino para Coldplay, The Killers o Keane.

“Alguna de estas bandas lo iban a lograr de alguna manera y fuimos los primeros”, señala el cantante. Recuerda además la frustración que le generó años atrás cuando una banda conocida en Glasgow consiguió un contrato discográfico.

“Me puse muy triste diciendo ‘nunca vamos a conseguir un contrato, nunca vamos a dar el siguiente paso’. Es un poco lo que toda banda sueña”, rememora. No obstante, señala que la inspiración es mutua con las demás bandas.

“Justamente estaba hablando acerca de una canción genial de Coldplay que se llama We Pray, que me encanta, y le escribí a Chris diciendo: ‘¿Conocés esa sensación de cuando alguien escribe una canción y la mitad de vos está diciendo que es fantástica y la otra mitad está muy furiosa porque escribió una muy buena canción y vos no?’. Y él me dijo ‘Esa fue la sensación que tuve cuando me mostraste Raze the Bar’. Así que fue muy lindo. Nos seguimos inspirando entre nosotros, todo el tiempo”, comenta.

Las creaciones de Travis

En cuanto al proceso creativo de Travis, ya que sus miembros viven actualmente en distintas ciudades, Healy señala que es él quien escribe primero todas las canciones en su guitarra y luego hace un demo “que generalmente no es muy bueno pero tiene el ADN de la canción en él”.

“Para ser honesto, no son muy buenas, pero son verdaderamente buenas porque son amateur, no están pulidas. Es como un bebé recién nacido antes de que sea limpiado, es esta cosa fresca y adorable. Y luego las envío a la banda”, detalla.

Pese a contar con otros grandes éxitos, como Closer y My eyes, Healy señala que Travis sigue apostando a levantar la vara en cada nuevo álbum o gira. Sostiene que en esta búsqueda optaron por cambiar al mánager y “recuperar” la banda.

“Nos encontramos otra vez, comenzamos a divertirnos nuevamente, me comencé a teñir el cabello con colores estúpidos otra vez, los shows han sido maravillosos, la creatividad ha sido excepcional, pero además de excepcional ha sido divertido, ha sido emocionante otra vez”, destaca.

De Glasgow a Sudamérica

¿Cómo es la conexión de Travis con el público de Latinoamérica? Fran Healy considera que el público de esta región tiene mucho en común con la audiencia de Glasgow, la ciudad que los vio nacer como banda.

“Cuando yo era un niño mi abuelo me decía: ‘Todos los grandes cantantes, como Sinatra, Tony Bennett o Nat King Cole, vinieron a Glasgow, amaron Glasgow. Porque si Glasgow te ama, sos como un dios y la gente se vuelve loca. Pero si no les gustás, olvidate, te lo hacen saber. Te van a tirar lechugas, tomates. Así que tenemos gente muy apasionada en Glasgow. Y lo que yo noto en Centroamérica y Sudamérica es que hay una pasión similar por la vida, por la música”.

Travis en Paraguay

Fecha: Sábado 2 de noviembre

Lugar: Puerto de Asunción

Entradas: A través de Ticketea (www.ticketea.com.py), con precios desde G. 270.000. Hay combos que incluyen entradas al Kilkfest. Con tarjetas de crédito Visa Itaú se puede acceder a un 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses.