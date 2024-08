Los zurdos y su mundo al revés

“Ser zurdo es una condición que caracteriza aproximadamente, a quinientos millones de personas en el mundo”, es lo primero que nos dice la sicóloga Josefina Reyes, en el afán de hacer ver que los zurdos ya no son “fenómenos” de la sociedad. Esta cifra se debe a que finalmente encontraron aceptación en un medio, donde antaño solo les ponían barreras o los trataban como “bichos raros”. “Ellos nunca la tuvieron fácil porque el mundo fue pensado y hecho para una mayoría diestra”, afirma con propiedad la sicóloga, ya que tiene en casa una hija zurda y, además, vivió “en carne propia” las dificultades que ello conlleva. “Me topé, al igual que mi hija, con una cantidad de obstáculos. En la escuela, por ejemplo, con las herramientas o los pupitres; en las casa mismo con los enseres diarios. Todos los elementos estaban en contra... las tijeras, abrelatas, cuchillos, el ratón, el teclado”, manifiesta al recordar su experiencia. Felizmente este panorama ya no es el mismo. Estos problemas fueron disminuyendo debido a la mayor conciencia sobre el desarrollo de las minorías. Ya hay productos especiales y gran información sobre los zurdos. Las tijeras están hechas para su comodidad, así como cúter, cuadernos, sillas, hasta lápices. Ahora, tener un hijo zurdo ya no representa ninguna tragedia. “Son exactamente iguales que los diestros, sólo que tienen una configuración cerebral distinta”, afirma Reyes. Esta “habilidad” es importante “descubrir” cuanto antes para poder así hacerle más fácil el aprendizaje de labores, en un mundo que, para ellos, está “al revés”. Cómo atenderlos y comprenderlos Es un hecho conocido que no todas las personas nacen iguales ni se comportan de la misma manera. Hay numerosas diferencias entre las que destacan la lateralidad cerebro-motriz. La lateralidad es el predominio de una parte del cuerpo sobre la otra. Es así que algunas personas son zurdas y otras son diestras. Esto significa que tienden a dar más preponderancia a esa parte del cuerpo en comparación con la otra. Una persona zurda tiene más fortaleza natural en la parte izquierda de su cuerpo y, por tanto, gira por instinto hacia el lado contrario a las agujas del reloj. Reyes, en investigaciones y análisis sobre el tema, encontró que en los diestros, el hemisferio izquierdo es el dominante, y en el caso de los zurdos, es el derecho. Cada uno, zurdos y diestros, tienen una configuración cerebral diferente. Pero no todo tiene su lateralidad claramente establecida. Cuando el niño todavía no consiguió definirla se dice que es “ambidiestro”. El aspecto del desarrollo evolutivo se manifiesta alrededor de los 4 años y es cuando se establece la preferencia sobre una u otra mano. Pero recién a los 6 u 8 años aproximadamente, se afianza definitivamente la tendencia: Diestro o zurdo. Si nota que su niño o niña demuestra predominancia sobre la “izquierda”, entonces es hora de abordar la situación, saber de estrategias de aprendizaje y herramientas adecuadas para apoyar a los niños zurdos, de manera que pueda aprender a llevar su vida igual al diestro. “El desarrollo del niño podría verse alterado si se descuida su dominancia hemisférica cerebral y corporal”, asegura la entrevistada.

Personalidad Con Josefina Reyes también conversamos sobre la personalidad de los niños zurdos. Al respecto señaló que tienden a ser personas creativas, expresivas, intuitivas. "Son chicos alegres, sociables, participativos, se esfuerzan en sus trabajos de aula, son responsables y curiosamente son casi igual de atentos que de distraídos, suelen ser constantes, ordenados, autónomos, callados. Se presentan creativos, son seguros, sumisos, introvertidos, hiperactivos, tolerantes, pasivos, y suelen mostrarse tensos y alguna vez agresivos, ambiciosos". Gustan de la música, el arte, la creatividad, opinión, emociones, genio. "Son probablemente más creativos y visuales que los diestros", indica la sicóloga. Los zurdos también son, generalmente, mejores en la percepción y el pensamiento tridimensional, generando, por ejemplo, más arquitectos zurdos de lo normal. Son también bastante buenos en la mayoría de los deportes de pelota por una mayor coordinación entre mano y ojo. Suelen ser considerados más sensibles e imaginativos, porque el hemisferio derecho comanda las funciones emocionales. En cuanto a las dificultades, encontró que aparecen problemas espaciales al escribir, molestias motoras, molestias posturales o emocionales, eventuales y posibles distorsiones en el lenguaje. Investigaciones desarrolladas durante la década de 1970 y primeros años de la década de 1980 sugieren que las diferencias entre diestros y zurdos en sus patrones de organización cerebral marcan diferencias en sus habilidades, aptitudes y quizás incluso personalidades. En la inmensa mayoría de los diestros el lenguaje lo controla el hemisferio cerebral izquierdo (llamado hemisferio dominante por ser el que controla la mano derecha dominante), mientras que el hemisferio derecho se especializa en la memoria visual y en los procesos de razonamiento espacial. En los zurdos el proceso de su organización cerebral es variable: parece ser que del 65% al 70% controla el lenguaje con el hemisferio cerebral izquierdo, como los diestros, pero del 30% al 35% controlan el lenguaje con el hemisferio derecho. En algunos zurdos, ambos hemisferios son capaces de controlar el lenguaje.

"Si los maestros desconocen el estilo de aprendizaje de los alumnos zurdos, quiere decir que no existe preocupación y/o preparación." El hemisferio dominante se determina en parte por mecanismos genéticos, pero esto no significa que dos padres diestros no puedan tener un hijo zurdo o viceversa. No se conocen las causas del suceso. También pueden influir episodios traumáticos; así, si durante el parto el hemisferio izquierdo sufre alguna lesión, el hemisferio derecho desarrollará su función y se convertirá en un individuo zurdo. Responsabilidad: Escuela y casa Los padres y los profesores del niño zurdo pueden colaborar en gran medida para que le sea mas fácil desenvolverse en un mundo pensado y diseñado para diestros. La mano izquierda atada a la silla era el "pedagógico" sistema que se utilizaba antiguamente en las escuelas para evitar que los zurdos escribieran con su mano fuerte, la izquierda. "Formé parte de ese sistema", confiesa la profesional. "Me convertí en diestra a la fuerza y como consecuencia arrastré una caligrafía pésima", añade. Hoy en día la lateralidad está aceptada como algo normal. Entonces, el niño zurdo necesita ante todo tolerancia y paciencia por parte de sus padres y profesores. No basta con dejar que se la arregle solo con su mano izquierda, hay que enseñarle a desenvolverse como zurdo. Los padres juegan un gran papel en este sentido. En casa, ellos pueden ayudar a su hijo zurdo a atarse los cordones de los zapatos, por ejemplo, sentándose frente a él e ir guiándolo como si se tratara de una imagen reflexionada en un espejo. La paciencia y la comprensión son ingredientes básicos en la educación. En la escuela o el colegio, los profesores deben ser informados de la "zurdera" de un niño desde el principio, para que puedan prestarles la atención que necesitan, y determinar algunos cambios para una mejor comodidad para el niño, como por ejemplo, sentarlo al lado izquierdo de los pupitres dobles o junto a otro niño zurdo para evitar que su codo moleste al compañero diestro, o sentarle al lado derecho de la clase en relación con la pizarra para que pueda ver la escritura del profesor desde el mismo ángulo que él mira su escritura sobre el papel. Para darle las instrucciones al niño, es bueno ubicarse al lado izquierdo y a la hora de tomar el lápiz, lo correcto es enseñarles a tomar en la misma forma que lo hacen los diestros con el fin de evitar que adopten la posición de la mano "en gancho", típica de los niños zurdos. "Cada alumno zurdo tiene su particular estilo de aprendizaje, el cual influye en su aprovechamiento académico. Si descubrimos el modelo de aprendizaje predominante en los alumnos zurdos en las escuelas, y colegios, entonces responderemos mejor a sus necesidades. Si los maestros desconocen el estilo de aprendizaje de los alumnos zurdos, quiere decir que no existe la preocupación y/o preparación para con estos alumnos; así de simple", enfatiza Reyes. Hace también mención a las palabras de la científica Jerre Levy, quien dijo —sólo en parte como broma— que el sistema americano de educación científica puede destruir por completo el hemisferio derecho. Desde luego, conocemos muy bien los efectos de una educación inadecuada en el aspecto verbal y numérico: el hemisferio izquierdo nunca parece recuperarse del todo, y el estudiante puede quedar retrasado de por vida. ¿Qué le ocurre entonces al hemisferio derecho, que prácticamente no recibe ninguna atención? Tal vez ahora que los neurofisiólogos aportaron una base teórica podamos empezar a construir un sistema escolar que enseñe a todo el cerebro. Este sistema tendría necesariamente que incluir el dibujo, que es un modo eficaz para ganar acceso a las funciones del hemisferio derecho. Herramientas para niños zurdos Teniendo en cuenta que, actualmente, los niños son considerados "normales", los materiales tanto escolares como de utilidad de diario fueron adaptados a su condición. Algunos ejemplos: Tijeras: tienen los filos invertidos, de tal manera que el izquierdo queda siempre por encima del derecho. De esta forma, se facilita la tarea de cortar en línea recta. Sacapuntas: tiene la cuchilla al revés. El lápiz se agarra con la mano izquierda y gira en el sentido natural del zurdo, contrario a las agujas del reloj. Reglas invertidas (de derecha a izquierda) para no entorpecer la lectura con la mano. Cuadernos: La espiral está a la izquierda y se puede abrir al revés. Permite, además de facilitar la escritura sin tropezar con la espiral, corregir la postura del cuaderno y la de la mano al escribir (algunos niños zurdos tienden a escribir con la mano torcida hacia dentro). Libros para colorear: se abre al revés y tiene dibujos con referencias al niño zurdo. Teclado: las teclas para el cálculo y las flechas de desplazamiento están a la izquierda. Sillas o pupitres adecuados, de manera de cuidar la espalda, ya que los niños zurdos, al escribir, tienden a "retorcerse" buscando una postura cómoda. Finalmente, no existen razones para pensar que la zurdera es un trastorno ni de aprendizaje, ni de lenguaje o inteligencia. Tampoco es síntoma de destreza. Los zurdos son tan hábiles como los diestros, desde el mismo momento en que comienzan a usar su mano preferida. Zurdos famosos A lo largo de la historia, muchos zurdos fueron personajes famosos. La gran heroína francesa venerada santa Juana de Arco, el monarca inca Lloque Yupanqui, el faraón egipcio Ramsés II, los césares romanos Tiberio y Julio César, el conquistador macedonio Alejandro Magno, el emperador unificador de las Galias Carlomagno, el emperador y general Napoleón Bonaparte y su primera esposa Josefina de Beauharnais (es la pareja de zurdos más famosa de la historia), el soberano francés Luis XVI, los monarcas ingleses Victoria, Jorge II, Jorge IV , Eduardo III (a causa de una embolia que le paralizó el lado derecho del cuerpo) y la actual Elizabeth II. Mahatma Ghandi, el príncipe Carlos y su hijo Guillermo también figuran entre los famosos. Hollywood también tiene sus estrellas zurdas y zurdos. Entre ellos: Jim Carrey, Charles Chaplin, Tom Cruise, Robert De Niro, Fran Drescher, Greta Garbo, Judy Garland, Whoopi Goldberg, Goldie Hawn, Rock Hudson, Diane Keaton, Nicole Kidman, Val Kilmer, Brad Pitt, Robert Redford, Silvester Stallone. Se suman los astronautas: Edwin "Buzz" Aldrin y Neil Armstrong. Otros políticos como Barack Obama, George Bush (padre), Fidel Castro, Bill Clinton, Gerald Ford, Herbert Hoover, John F. Kennedy Jr., Ronald Reagan, Harry S. Truman, también se incluyen. Deportistas de la talla de Jimmy Connors, Diego Armando Maradona, John McEnroe, Martina Navratilova, Pelé, Rafael Nadal, Mónica Seles o Ayrton Senna igualmente figuran entre los zurdos famosos. De los pintores se destacan Leonardo da Vinci, Miguel Angel Buonarroti, Pablo Picasso. Científicos e inventores de la talla de Albert Einstein, Marie Curie, Benjamín Franklin e Isaac Newton enorgullecen la clase izquierda.

