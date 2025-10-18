Un futuro más seguro, eficiente e inteligente

“Record Lux es la unidad de negocios de Record Electric, con un equipo comercial especializado para atender la alta demanda del rubro de las construcciones”, explica Marcelo Pereira, gerente comercial de Record Lux.

“Nuestro objetivo es mantenernos en la vanguardia, siendo el proveedor referente para nuestros clientes, mediante la promoción de soluciones eléctricas e innovadoras que mejoran el rendimiento energético y reducen el consumo general”, agrega.

La compañía apuesta por materiales de alta calidad y eficiencia energética, que aportan durabilidad y menores costos operativos, impulsando la transformación del sector.

Pereira observa que “la industria de la construcción está adoptando tecnologías que permiten procesos más ágiles, con propuestas que ofrecen menor consumo energético y mejoran la experiencia del usuario”.

En este sentido, destaca que en Record Lux trabajan para generar buena experiencia, con un equipo humano de alto perfil técnico y comercial, especializado para brindar asesoramiento ágil.

Pilar del desarrollo

Para el gerente, “el sector de la construcción es un pilar fundamental en el desarrollo económico de Paraguay” y en esa línea, Record Lux impulsa el crecimiento mediante “el suministro de productos y soluciones eléctricas de alta calidad, que aseguren la inversión a largo plazo y la eficiencia operativa”.

En esa línea de proyección, la empresa continuará innovando. “Desarrollamos nuevas líneas de productos como blindobarras, transformadores secos, tableros protocolizados y sistemas lumínicos eficientes”, comenta Pereira.

“Nuestro objetivo es construir un futuro donde la construcción se enfoque en mejorar la calidad de vida de las personas, con proyectos sostenibles e innovadores”, finaliza.