¿Quieren hablar de «cancelación»? Gaza y la censura: Esta es la verdadera «cancelación»

Termina octubre, empieza noviembre y en mi primer acercamiento a un tema tan enturbiado por las pasiones y la desinformación como el conflicto palestino / israelí he decidido abordar un solo aspecto, estrictamente acotado –casos de censura, ya de voces palestinas, ya de simpatizantes con la situación palestina (incluyendo judíos, por supuesto), en el ámbito cultural, científico, artístico y académico, entre el 7 de octubre y hoy, 1 de noviembre (este artículo aparecerá publicado en El Suplemento Cultural el 5 de noviembre)–, renunciando a opiniones personales y prescindiendo incluso de adjetivos. Solo enumeraré datos verificables con fuentes de fácil acceso.

Octubre

10 de octubre

PalMusic UK, sociedad británica de apoyo a jóvenes músicos palestinos, anuncia en su web que el concierto por su décimo aniversario en la Catedral de Southwark, Londres, ha sido cancelado por los administradores de la catedral debido a «preocupación por la seguridad de la audiencia».

VER: Southwark Cathedral 10-Year Event - Postponed: https://www.palmusic.org.uk/southwark-cathedral-10-year-event-postponed/

11 de octubre

The Freedom Theatre, compañía teatral con sede en el campo de refugiados de Jenin, anuncia que la representación de And Here I Am en Choisy-le-Roi queda cancelada por orden del alcalde.

VER: https://twitter.com/freedom_theatre/status/1712440518880153934

12 de octubre

Los organizadores de la presentación en Berlín de la antología Kontinentaldrift: Das Arabische Europa notifican al poeta palestino Ghayath Almadhoun, editor del libro, que por problemas «presupuestarios» tendrán que cancelar el evento.

VER: After Postponed Launch of Arabic Poetry Anthology in Berlin, Editor Pulls Back: https://arablit.org/2023/10/25/haus-fur-poesie-in-berlin-cancels-launch-of-arabic-poetry-anthology/

13 de octubre

Litprom y la Feria del Libro de Frankfurt cancelan la ceremonia de entrega del LiBeraturpreis a la escritora palestina Adania Shibli. El comunicado afirma falsamente que Shibli está de acuerdo. El New York Times lo repite. La editora estadounidense de Shibli, Barbara Epler, lo desmiente: la escritora ni siquiera fue consultada. El New York Times se ve obligado a rectificar.

VER: An Open Letter in Support of Adania Shibli’s ‘Minor Detail’ and Palestinian Literary Voices: https://arablit.org/2023/10/16/an-open-letter-in-support-of-adania-shiblis-minor-detail-and-palestinian-literary-voices/

(El mismo día, 13 de octubre, la Feria del Libro de Frankfurt –Frankfurter Buchmesse– se pone «del lado» del Gobierno israelí en su cuenta de Instagram: Die Frankfurter Buchmesse steht mit voller Solidarität an der seite Israels, «La Feria del Libro de Frankfurt, con toda su solidaridad, está del lado de Israel»; VER: https://www.instagram.com/p/CyV_bnoouAw/.)

15 de octubre

Paddy Cosgrave, fundador y CEO de la Web Summit, critica duramente en X a Hamás y apoya «el derecho de Israel a defenderse» pero no a «violar el derecho internacional». El embajador de Israel en Lisboa (la Web Summit se realizará este año en Lisboa) tuitea: «Incluso durante estos tiempos difíciles, él es incapaz de dejar de lado sus opiniones políticas extremistas y denunciar las actividades terroristas de Hamás contra inocentes» y exhorta a las empresas a retirarse del evento. Meta, Google, Amazon, Siemens, Intel y otras grandes tecnológicas empiezan a retirarse. A los dos días, Cosgrave publica un comunicado en el que pide disculpas y presenta su dimisión como máximo responsable de la organización que él mismo fundó en 2009.

VER: El boicoteo de grandes tecnológicas fuerza la dimisión del fundador de la Web Summit por sus críticas a Israel: https://elpais.com/internacional/2023-10-23/el-boicoteo-de-grandes-tecnologicas-fuerza-la-dimision-del-fundador-de-la-web-summit-por-sus-criticas-a-israel.html

16 de octubre

La sede del Witness Palestine Film Festival en Rochester, Nueva York, se niega a albergar este festival anual de cine palestino a pedido de la Federación Judía de Rochester, cuya CEO declara a Spectrum News que el evento expone «propaganda antiisraelí».

VER: The Little Theatre postpones Palestine Film Festival over safety concerns as Israel-Hamas war continues: https://spectrumlocalnews.com/nys/rochester/news/2023/10/17/the-little-theatre-postpones-palestine-film-festival-over-safety-concerns-as-israel---hamas-war-continues

17 de octubre

Se cancela en Gales un concierto de recaudación de fondos para Medical Aid for Palestinians, organización británica que brinda atención médica en territorios ocupados.

VER: Palestinian medical aid fundraiser scrapped by Borth venue: https://www.bbc.com/news/uk-wales-67102322

20 de octubre

El centro cultural de Manhattan 92NY cancela la conferencia del novelista Viet Thanh Nguyen, Premio Pulitzer de Ficción, partidario del movimiento BDS, que ha firmado una carta abierta por el alto el fuego y en condena de la matanza de civiles por parte tanto de Israel como de Hamás.

VER: 92NY Pulls Event With Acclaimed Writer Who Criticized Israel: https://www.nytimes.com/2023/10/21/arts/92ny-viet-thanh-nguyen-israel.html

20 de octubre

ARTnews informa que la cineasta palestina Emily Jacir ha sido eliminada de la lista de oradores en un taller organizado por el Hamburger Bahnhof, en Berlín.

VER: Palestinian Artist Emily Jacir Says Her Berlin Talk Was Canceled: https://www.artnews.com/art-news/news/palestinian-artist-emily-jacir-says-berlin-talk-canceled-1234683842/

22 de octubre

Maha Dakhil, agente de estrellas como Tom Cruise o Natalie Portman, es despojada de sus funciones como miembro de la junta directiva y codirectora del departamento de cine en su empresa, Creative Artists Agency, por describir el bombardeo de Gaza por el Gobierno de Israel como «genocidio» en una historia de Instagram.

VER: Maha Dakhil, a top agent at CAA, steps aside from leadership roles after Israel-Hamas post: https://www.latimes.com/entertainment-arts/business/story/2023-10-22/maha-dakhil-agent-caa-resigns-leadership-role-israel-hamas-social-media-post

23 de octubre

Michael Eisen, editor de la revista científica eLife, anuncia que ha sido despedido por retuitear el artículo «Dying Gazans Criticized for not Using Last Words to Condemn Hamas» («Habitantes moribundos de Gaza son criticados por no usar sus últimas palabras para condenar a Hamás»), del periódico satírico The Onion.

VER: https://twitter.com/mbeisen/status/1716556747710574931

26 de octubre

El editor en jefe de ARTforum, David Velasco, es despedido por publicar en dicha revista de arte una carta abierta de solidaridad con el pueblo palestino y denuncia del bombardeo de Gaza por el Gobierno de Israel. Velasco declara al New York Times que «no se arrepiente».

VER: Artforum Fires Top Editor After Its Open Letter on Israel-Hamas War: https://www.nytimes.com/2023/10/26/arts/artforum-editor-fired-david-velasco-palestine-gaza.html

26 de octubre

El Centro Wexner, de la Universidad Estatal de Ohio, cancela una mesa redonda con la artista palestina Jumana Manna.

VER: Wexner Center cancels panel event featuring Palestinian artist: https://www.matternews.org/culture/arts/wexner-center-cancels-panel-event-featuring-palestinian-artist

28 de octubre

La Universidad de Vermont cancela una charla del poeta palestino Mohammed El-Kurd.

VER: Citing safety concerns, University of Vermont cancels event with Palestinian writer: https://sourcenm.com/2023/10/30/citing-safety-concerns-university-of-vermont-cancels-event-with-palestinian-writer/

30 de octubre

Paul Bristow, miembro del Parlamento británico y auxiliar del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología del Gobierno del Reino Unido, es destituido por pedir un alto al fuego en Gaza.

VER: Israel-Hamas war: Conservative MP Paul Bristow sacked from government post after calling for Gaza ceasefire: https://news.sky.com/story/israel-hamas-war-conservative-mp-paul-bristow-sacked-from-government-post-after-calling-for-gaza-ceasefire-12996701

30 de octubre

El autor judío Nathan Thrall anuncia en X la cancelación de la presentación de su libro A Day in the Life of Abed Salama en la Universidad de Arkansas por negarse a firmar un compromiso de lealtad al gobierno de Israel: «Acaban de comunicarme que no puedo hablar en la Universidad de Arkansas a menos que firme un compromiso formal de no boicotear a Israel o su ocupación».

VER: https://twitter.com/NathanThrall/status/1719037391716147482

Noviembre

1 de noviembre

Se publica en la prensa que el Frick Art & Historical Center de Pittsburgh cancela la exposición de arte islámico «Treasured Ornament: 10 Centuries of Islamic Art».

VER: Frick Pittsburgh postpones “Treasured Ornament” exhibition amid Israel-Gaza conflict: https://www.cbsnews.com/pittsburgh/news/frick-pittsburgh-postpones-treasured-ornament-exhibition-amid-israel-gaza-conflict/

1 de noviembre

Joshua Gutterman, escritor antisionista y judío, publica en X que la organización estadounidense The Poetry Foundation archivó por decisión del comité directivo su reseña del libro Pig, de Sam Sax –también judío, también antisionista–, debido a que habla de antisionismo.

VER: https://twitter.com/jdgtranen/status/1719811468558828029

1 de noviembre

El poeta y editor australiano Omar Sakr retuitea a Gutterman y arroba a The Poetry Foundation: «Pido que retiren mis poemas de su sitio. Ninguna persona o institución demasiado cobarde para tomar postura contra el sionismo, aun cuando los sionistas masacran a miles de palestinos, matan de hambre y desplazan a más de dos millones de personas atrapadas, merece nuestras palabras. Prefiero que no vuelvan a publicarme nunca antes que correr el riesgo de que mi literatura y mi nombre se presten a esta causa genocida. No les daré ni una coma ni un punto».

VER: https://twitter.com/omarsakrpoet/status/1719861558745149949

Excepto la cita del embajador de Israel en Lisboa, transcrita del diario español El País, todas las traducciones, tanto del inglés como del alemán, son responsabilidad mía.

Faltan aún varios casos importantes: solo figuran los que tengo debidamente verificados hasta la fecha.

Hoy es miércoles 1 de noviembre de 2023 y cualquiera de nosotros podría ser el próximo en esta lista.