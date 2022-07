Adicción a las nuevas tecnologías (1)

El uso normal o excesivo es motivo de discusión en las familias entre los hijos (nativos digitales) y los padres (inmigrantes digitales, que se han adaptado a una realidad cambiante y a veces echan de menos hacer las cosas como antes).

Muchos padres creen que sus hijos realizan una sobreutilización de las nuevas tecnologías «no levanta los ojos del celular», «está todo el día en el Instagram, Facebook o con el WhatsApp», «no sale de su habitación y se pasa la tarde entera jugando con el celular o la computadora».

Los chicos argumentan que en el grupo de WhatsApp están los compañeros, amigos y creen que si no están pendientes de todo, no se enteran de reuniones, tareas del cole, otros. En You Tube, muchos se pasan viendo vídeos o si no se aburren.

Muchos padres se sienten desbordados frente a este tipo de situaciones porque sus hijos «dan mil vueltas con esto de internet y los videojuegos…». El desconocimiento por parte de muchos padres hace que aumente la intranquilidad, porque ni saben bien qué están haciendo ni con quién se relacionan en la red, por la posibilidad de que aparezcan problemáticas como el ciberbullying (uso de las TIC para ejercer el acoso psicológico entre iguales), el sexting (la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías o vídeos de tipo sexual, utilizando para ello el celular u otros dispositivos tecnológicos) o el grooming (el acoso de carácter sexual por parte de un adulto hacia el menor), entre otros.

A lo comentado hay que sumarle el constante asedio que reciben los jóvenes con la aparición y publicidad de nuevos dispositivos, redes sociales, aplicaciones, videojuegos en línea, etc., pensados en provocarles la necesidad de comprarlos para seguir estando conectados, existir dentro de sus grupos y no perderse nada.

Muchos chicos han desarrollado conductas adictivas: han dejado de lado las actividades extraescolares para dedicar ese tiempo a los videojuegos, entre otros. Tras esta situación aparecen las consecuencias negativas como la disminución de las calificaciones (aplazos), aparece la agresividad, están siempre de malhumor, ya no salen con los amigos, se han incrementado las demandas de dinero (para gastos tecnológicos) y están más aislados de la familia.

Responde.

¿Utilizas redes sociales? ¿Cuáles? ¿Tienes la supervisión de tus padres?

¿Qué consecuencias en el aspecto escolar puede traer el uso excesivo de los medios digitales y pantallas?

¿Qué diferencias existen entre el cibe rbullying, sexting y grooming? Conversa con tus padres o maestros sobre los riesgos y consecuencias de los mismos.