Mezclas homogéneas y heterogéneas: ¿Qué son?, ejemplos e imágenes de los métodos de separación

¿Qué es una mezcla homogénea?

Una mezcla homogénea es la unión de dos o más sustancias en la que no se distinguen las sustancias originales. Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente pues entre ellos no tiene lugar una reacción química.

Las mezclas homogéneas se emplean en aspectos tan diversos como la cocina, la construcción y un enorme número de aplicaciones.

Es importante saber que los componentes se mezclan pero conservan sus propiedades químicas y generalmente pueden ser separados de nuevo a través de procedimientos como el tamizado, la filtración, la separación magnética, la decantación, la centrifugación, entre otros.

Ejemplos de mezclas homogéneas

- El aire. El aire que respiramos, atraída a la superficie terrestre por la gravedad, está compuesta por diversos gases: nitrógeno, argón, oxígeno y dióxido de carbono, entre otros, pero no podemos distinguirlos a simple vista.

- Café con azúcar. Al disolver una cucharada de azúcar en el café, dejamos de apreciar el color blanco de este ingrediente, a pesar de que podamos sentir su sabor al tomar un sorbo. Sin embargo, no ha dejado de ser lo que es: una mezcla de azúcar y café.

- Agua con sal. El agua del mar está repleta de sales y otros componentes disueltos en su inmensidad y, aunque sintamos el sabor salado en los labios o la piel luego de darnos un baño, podamos incluso recuperar la sal si dejamos evaporar un poco de agua marina. En la solución no podemos distinguir a simple vista la sal del agua.

- Agua y alcohol. La preparación de muchos tragos o cócteles pasa por mezclar agua y algún alcohol destilado, lo que permite obtener una mezcla líquida homogénea (no puede apreciarse cuánto hay de cada componente a simple vista). Si se lo prueba, no obstante, se podrá sentir el sabor de ambos, y dependiendo de la concentración de alcohol, tendremos un trago más o menos fuerte.

¿Qué es una mezcla heterogénea?

Una mezcla heterogénea es un material compuesto por la unión de dos o más sustancias no vinculadas químicamente.

Al contrario que en las mezclas homogéneas, todos los componentes de las mezclas heterogéneas se pueden distinguir a simple vista, conservan sus propiedades individuales y resultan separables por medios mecánicos (tamizaciòn) y fìsicos (imantación). En algunos subtipos de mezcla heterogénea es necesario utilizar microscopios. Las sustancias que formen parte de la mezcla heterogénea pueden estar en cualquier estado de la materia, sea sólido, líquido o gaseoso.

Los procedimientos físicos más empleados para separar los componentes de una mezcla heterogénea son: la filtración, la decantación y la separación magnética. Estos métodos de separación aplicados en las mezclas heterogéneas son bastante más sencillos que en las mezclas homogéneas por el hecho de que en estas mezclas se distinguen muy bien los componentes.

Algunos ejemplos sencillos de mezclas heterogéneas son los siguientes:

- El hormigón. Es una mezcla de cemento, agua, arena y piedra triturada en proporciones específicas para formar una pasta.

- El agua con aceite. Al ser inmiscibles, estos dos líquidos se mantendrán al margen el uno del otro, juntos pero no revueltos, formando burbujas claramente reconocibles.

- Las ensaladas. Una ensalada es básicamente una mezcla heterogénea de diversos vegetales, semillas y otros tipos de alimentos que se comen juntos, pero que bien podríamos separar si tuviéramos la paciencia necesaria.

- El aire y la gasolina. Dentro de un motor de combustión interna, se inyecta una mezcla de combustible y aire que permite la explosión controlada del combustible para generar energía y movimiento. Esta mezcla requiere de ambas cosas para funcionar.

Métodos de separación de mezcla

Tamización

Permite la separación de mezclas con componentes sólidos de diferentes tamaños. El tamiz retiene y separa a las de mayor tamaño.

Imantación

Se usa para separar una mezcla con componentes sólidos en la que una de ellas contenga hierro. El imán atrae y separa a esas partículas de las demás.

Filtración

Mediante el uso de un filtro puede separarse una mezcla con componentes sólidos y líquidos. Los sólidos son retenidos por el filtro.

Decantación

Permite separar mezclas de líquidos con diferentes densidades. Al reposar la mezcla, los componentes más densos se depositan en el fondo del recipiente.

