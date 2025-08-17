17 de agosto de 2025
- Juegos
- Últimas Noticias
- BeneficiosNuevo
- Nacionales
- Secciones ABC en el EsteChaco
- Policiales
- Deportes
- Economía
- Política
- Mundo
- Espectáculos
- Gente
- Sociales
- Editorial y Opinión
- Secciones TapaEditoriales de ABC ColorOpiniónCartas a la directora
- Edición Impresa LocalesInvestigaciones
- Servicios
- Temas de interés
- Suplementos
- Multimedia
- Negocios & comerciales
- Canales
- Suscripciones ABC
- Secciones EDICIÓN IMPRESAABC DIGITALABC ePaper
- ePaper
- ABC Revista
19º
Ahora
HOY
Min
13º
Máx
28º
undefined 2025-08-17
Min
14º
Máx
28º
undefined 2025-08-18
Min
18º
Máx
28º
undefined 2025-08-19
Min
15º
Máx
32º
undefined 2025-08-20
Min
15º
Máx
23º
undefined 2025-08-21
Min
13º
Máx
28º
Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
7.270
Venta
7.420
PESO
Compra
1
Venta
25
REAL
Compra
1.000
Venta
1.510
EURO
Compra
8.350
Venta
8.800
YEN
Compra
10
Venta
99
PESO URUGUAYO
Compra
100
Venta
300