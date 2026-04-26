Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
DERECHO
DERECHOCaló, ABC Color
NO SABE
NO SABECaló, ABC Color
CANDIDATOS
CANDIDATOSCaló, ABC Color
MILANESA
MILANESACaló, ABC Color
TRAJE
TRAJECaló, ABC Color
GÁRGAMEL
GÁRGAMELCaló, ABC Color
PERMISO
PERMISOCaló, ABC Color
MÉRITOS
MÉRITOSCaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
DUPLA
DUPLACaló, ABC Color
PARIÓ LA BURRA
PARIÓ LA BURRACaló, ABC Color
CARNE
CARNECaló, ABC Color
UNA MANCHA MÁS
UNA MANCHA MÁSCaló, ABC Color