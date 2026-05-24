Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
MILITANTE
MILITANTECaló, ABC Color
PROBLEMA
PROBLEMACaló, ABC Color
VERDE$
VERDE$Caló, ABC Color
MÁQUINAS
MÁQUINASCaló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
SINGAPUR
SINGAPURCaló, ABC Color
ROLEX
ROLEXCaló, ABC Color
CHEQUE$
CHEQUE$Caló, ABC Color
DOCENCIA SIN DECENCIA
DOCENCIA SIN DECENCIACaló, ABC Color
VARA
VARACaló, ABC Color
SOBRE$
SOBRE$Caló, ABC Color
ESTRATEGIA
ESTRATEGIACaló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
NARCO DILECTO
NARCO DILECTOCaló, ABC Color
VACA$
VACA$Caló, ABC Color