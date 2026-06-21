Humor

HUMOR

Por Caló, ABC Color
INFORME
INFORMECaló, ABC Color
NOMBRE
NOMBRECaló, ABC Color
DEMOCRACIA
DEMOCRACIACaló, ABC Color
RESCATES
RESCATESCaló, ABC Color
CULPABLE$
CULPABLE$Caló, ABC Color
ROEDOR PENSADOR
ROEDOR PENSADORCaló, ABC Color
ESPERA
ESPERACaló, ABC Color
DELGADEZ
DELGADEZCaló, ABC Color
EXPRÉS
EXPRÉSCaló, ABC Color
AL REVÉS
AL REVÉSCaló, ABC Color
ELECCIÓN
ELECCIÓNCaló, ABC Color
JUDA$$$
JUDA$$$Caló, ABC Color
Ñe'ẽnga Mbyky
Ñe'ẽnga MbykyCaló, ABC Color
BOLUDO
BOLUDOCaló, ABC Color
NUEVO TÍTERE
NUEVO TÍTERECaló, ABC Color
PAUSA
PAUSACaló, ABC Color